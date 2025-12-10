Juan Cala: "¿Dónde está la presunción de inocencia de un jugador español?"

Juan Cala protagonizó en 2021 un episodio de racismo en el fútbol español con Mouctar Diakhaby, que denunció que el exfutbolista del Cádiz CF le llamó "negro de mierda" en un partido de Liga. Un hecho que obligó a parar el partido por unos momentos, pero que fue reanudado después de la amenaza de pérdida de puntos al vestuario valencianista.

Aquellos hechos se cerraron sin ninguna clase de sanción y desde entonces Diakhaby ha denunciado la diferencia de trato que tuvo su caso con respecto a otros como el de Vinícius, donde las instituciones del fútbol español se posicionaron mucho más firmemente a favor de la víctima.

Diakhaby denunció la diferencia de trato

"Yo sentí que cuando pasó mi caso de racismo, LaLiga no actuó como debería de hacerlo, pero cuando fueron otras personas sí que investigan, se meten más, el presidente de LaLiga no sale a decir que entendí mal... Es más, quiero ser claro, en mi caso LaLiga protegió a un jugador (Juan Cala)", denunció en su momento el futbolista guineano, que no quiso posar junto con las pancartas de la campaña de LaLiga para denunicar precisamente ese agravio comparativo.

Diakhaby, sujetado por Cala durante la trifulca generada por Juan Cala / EFE

"No me molestó que se generara mucho ruido con el caso de Vinicius, cada caso es diferente. Cuando pasan cosas hay que decir cómo pasan. Para mí, los dos casos, lo de Vinicius y lo mío, no son lo mismo. Diferentes épocas y en diferentes lugares, pero hay una diferencia: hacia él fue un aficionado y en mi caso un jugador", señaló en aquella comparecencia.

Juan Cala volvió a hablar

Sobre este episodio se ha vuelto a pronunciar el otro protagonista, Juan Cala, que todavía defiende su inocencia. "Sufrí un linchamiento público. Nadie preguntaba. Se metió un político que no sabía ni dónde estaba Cádiz. No preguntaron ni qué ha pasado ni cómo, les daba igual. Tengo grabada la portada de Marca 'Todos Somos Diakhaby' ¿Dónde está la presunción de inocencia de un jugador español? De un jugador de LaLiga. Yo no digo que tenga más derechos que nadie, sino que tendré los mismos derechos que alguien. Me sentí enjuiciado y linchado. Todos los movimientos que yo hacía, las expresiones, las caras. Hicieron todo para internar... Es que pensábamos que se podían inventar las pruebas", ponía de manifiesto.

Cala, al contar la historia y su revuelo, culpa a Diakhaby de lo que se generó: "Se metió en una bola de la que no supo salir y le obligaron a meterse en una bola", señalaba, al tiempo que habla del papel de los compañeros de 'Diakha' cuando sucedió: "Gabriel Paulista es uno de los grandes culpables de esto, secundado por Gayà, que dijeron: "Le ha dicho esto? Pues vámonos". Si saben, porque lo han escuchado, que le he dicho algo ¿Por qué salen del vestuario? ¿Qué les importan las consecuencias?", explica en el podcast 'Ojú qué'.