Movistar homenajea a Robe Iniesta con Mestalla

España amaneció este miércoles con una trágica noticia: el fallecimiento de Robe Iniesta, vocalista de Extremoduro y uno de los grandes referentes del mundo de la música de este país. A lo largo del día se van a suceder una serie de homenajes hacia su figura, desde sus seguidores hasta sus compañeros de profesión, que le encumbran cumbran como la gran voz de del Rock español.

Desde el mundo del fútbol también ha habido guiños hacia una figura tan presente dentro de la cultura popular. Movistar, de hecho, ha decidido homenajear al artista más icónico de la historia de su género en españa con una preciosa imagen del estadio más icónico del fútbol español: Mestalla.

GRA194. CÁCERES. 13/10/2012.- El cantante y guitarrista Roberto "Robe" Iniesta, líder de Extremoduro, durante el concierto que el grupo ofrece esta noche en Cáceres dentro de su gira 'Robando perchas del hotel'. EFE/ Esteban Martinena / Esteban Martinena / EFE

Buscando una luna

En su post en redes sociales, Movistar cita la mítica canción 'Buscando una luna': "Que yo me acuerdo todavía de cuando te besaba La cago, vuelvo a tiritar. Que no, que ha sido un momentito solo de bajada. Que aquí no pasa nada"... y lo acompaña con una foto de la lunea alumbrando la vertical grada del coliseo valencianista.

La fuerza de la imagen y la profundidad de la letra se han hecho virales en 'X' con más de cien mil reproducciones en escasas horas, además de un sinfín de comentarios hacia un genio de la música cuyo legado seguirá brillando como esa luna y resonando en el corazón de los amantes de su obra.