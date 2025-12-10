Preocupación por Javi Guerra

Muchos son las razones que explican la clasificación del Valencia CF en LaLiga cumplidas las quince primeras jornadas del campeonato. Desde la falta de inversión de la propiedad hasta las decisiones del entrenador y por supuesto el rendimiento de los jugadores. Uno de los (muchos) motivos por los que el equipo no funciona como en la segunda vuelta de la temporada pasada es el bajo estado de forma del futbolista llamado a liderar la fase de construcción de fútbol: Javi Guerra. El '8' está lejos de su mejor nivel y eso penaliza directamente al fútbol del equipo. Javi ha perdido impacto en el juego y eso es sinónimo de preocupación en Paterna.

Carlos Corberán necesita recuperar la mejor versión de Javi Guerra por la influencia que el centrocampista tiene en el juego del equipo. No es un futbolista más. El técnico ya ha mantenido diversas reuniones internas en la ciudad deportiva con el objetivo de rescatar su mejor rendimiento. De momento, está lejos como demuestran los números. El de Gilet ha sido sustituido a la hora de partido en las dos últimas jornadas de LaLiga. Fue cambiado en el minuto 57 contra el Rayo Vallecano y sentado en el 63' frente al Sevilla en Mestalla recibiendo los silbidos de parte del estadio que le exige un plus por su condición de jugador franquicia.

La predisposición de Javi es positiva, el problema es que no está siendo capaz de transformarlo en rendimiento y eso se traduce en pérdidas de balón y falta de continuidad en el juego del equipo. El cuerpo técnico y el jugador trabajan para recuperar su versión competitiva más regular y fiable. En este sentido, el partido contra el Atlético puede ajustarse bien a sus características de transiciones rápidas. Después de dos actuaciones discretas, el Metropolitano es una nueva oportunidad para sacar todo el fútbol que lleva dentro. El Valencia y Corberán lo necesitan.

Ugrinic crece

Filip Ugrinic mientras tanto gana protagonismo en el equipo a medida que mejora su condición física. El centrocampista ha dejado atrás su lesión y empieza a dar señales de vida en el Valencia después de tres meses ausente. Su participación va a más. Contra el Rayo Vallecano disputó 16 minutos y frente al Sevilla jugó 27' con asistencia incluida el gol del empate: la segunda de la temporada. La primera fue en el empate (2-2) contra el Espanyol de la sexta jornada. Ambas a Hugo Duro.