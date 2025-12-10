Simeone tiene un problema para recibir al Valencia CF

Este sábado, a partir de las 14 horas, Atlético de Madrid y Valencia se ven las caras en el partido correspondiente a la jornada 16 de liga. Ambos conjuntos, cada uno dentro de su alejada realidad, llegan en un momento malo de resultados.

El conjunto rojiblanco ha perdido sus dos últimos partidos ligueros disputados: el de la jornada 19, adelantada por la Supercopa, ante el FC Barcelona, y el de la jornada 15 en San Mamés ante el Athletic Club. Los blanquinegros, por su parte, llegan tras dos empates consecutivos, el último con sabor a derrota en Mestalla, y habiendo ganado uno de sus últimos cinco compromisos.

Desde el principio de la semana, Corberán prepara la tan exigente visita al Metropolitano, y lo hace valorando muy seriamente la posibilidad de jugar con cinco jugadores en la línea defensiva, tres centrales y dos carrileros. Por su parte, Simeone y su cuerpo técnico han comenzado a preparar la visita valencianista este miércoles después de que ayer disputaran ante el PSV de Yarek el partido correspondiente a la jornada seis de Champions League.

Bajas importantes

El Cholo no podrá contar con todos los jugadores que le gustaría, y es que la enfermería rojiblanca está considerablemente llena a estas alturas de la temporada. Una de las bajas más sensibles que puede tener Simeone ahora es Baena, que sufrió una lesión muscular contra el Barça y todavía se está recuperando. Griezmann, Almada y Sorloth son los candidatos a ocupar su puesto en el once.

Atletico Madrid's Alex Baena in action during the Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Atletico Madrid, in Barcelona, Spain, 02 December 2025. EFE/ Alejandro Garcia / Alejandro Garcia / EFE

Defensa casi nueva

Aunque donde más cambios habrán en la alineación del Atlético es en la línea defensiva. En el lateral derecho jugará Nahuel Molina mientras Marcos Llorente sigue recuperándose de su lesión. En la pareja de centrales, Giménez también es baja por lesión mientras que Le Normand, ya recuperado, apunta a descansar para evitar recaídas. Los candidatos a ocupar esos puestos son Pubill, lateral por naturaleza, Lenglet y Hancko. Aunque este último lo más normal es que parta en el carril zurdo, donde se ha asentado ultimamente en detrimento de Ruggeri.

Marc Pubill of Atletico de Madrid in action during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Atletico de Madrid at San Mames on December 6, 2025, in Bilbao, Spain. AFP7 06/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Quién acompaña a Barrios?

En el doble pivote, solo Barrios parece intocable y su acompañante será Koke, Gallagher o Cardoso. Cuando ha estado bien físicamente, quien ha sido titular ha sido Cardoso, pero es un jugador con un amplio historial de lesiones y tampoco conviene asumir riesgos. En las bandas, Giuliano y Nico parecen seguros.