Telefónica, nuevo Founding Partner del Nou Mestalla

El Valencia CF sigue con sus anuncios al respecto del Nou Mestalla. Este miércoles ha hecho público que Telefónica se convierte en nuevo 'Founding Partner' y que "desempeñará un papel clave para que toda la red de tecnología y conectividad del estadio funcione con la máxima eficiencia y seguridad".

Comunicado íntegro:

El Valencia CF da la bienvenida a Telefónica como Founding Partner del Nou Mestalla. La compañía líder en tecnología, con más de un siglo de historia desde su fundación en 1924 y con presencia en numerosos países de todo el mundo, se convierte, a través de este acuerdo a largo plazo, en integrador tecnológico de la futura casa del valencianismo.

La alianza con Telefónica situará a la compañía desde el inicio del proyecto como un socio estratégico que será responsable del diseño y desarrollo de la infraestructura tecnológica, así como de la gestión de la conectividad del recinto, garantizando la máxima eficiencia y seguridad.

Esto supondrá la implantación de la red LAN (Local Area Network), que permitirá dotar al Nou Mestalla de una estructura de comunicaciones internas capaz de soportar la operación diaria del recinto y la gestión de sus sistemas críticos.

Así está siendo la fabricación de los pilares y elementos estructurales de la cubierta del Nou Mestalla / SD

Telefónica, elegida por su experiencia y liderazgo en la digitalización de entidades y complejos deportivos, se encargará también del despliegue de una red WiFi de alta capacidad diseñada para ofrecer una cobertura eficiente a decenas de miles de usuarios simultáneamente, garantizando una experiencia digital fluida en zonas comunes, gradas, espacios de hospitality y áreas operativas.

Junto a estas infraestructuras, la compañía implementará el sistema de ciberseguridad del estadio mediante herramientas avanzadas de monitorización, protección de datos y mecanismos de respuesta ante amenazas para preservar la integridad de los servicios digitales que formarán parte de la nueva casa del valencianismo.

El Nou Mestalla suma de este modo un nuevo compañero de viaje con visión de futuro para convertir el nuevo estadio en un referente de la conectividad y la experiencia tecnológica para la ciudad de Valencia.

Este acuerdo forma parte de un marco de colaboración más amplio capaz de atender a las futuras necesidades, optimizando la gestión, impulsando nuevos servicios y activos digitales, y generando oportunidades para el desarrollo de modelos de negocio basados en la tecnología.

Telefónica, en este sentido, aportará su conocimiento y su capacidad innovadora para dotar al Nou Mestalla de recursos tecnológicos alineados con la proyección de futuro del Valencia CF y esto permitirá impulsar el crecimiento del Club y su competitividad en el sector deportivo y de entretenimiento.

Javier Solís, Director General del Valencia CF: “Este acuerdo representa un hito clave para el Nou Mestalla, que suma un nuevo aliado de reconocido prestigio. Telefónica es una compañía líder a nivel mundial y con una gran visión de futuro. Contar con su respaldo nos permitirá ofrecer los más altos estándares en materia de tecnología a todos los valencianistas”.

Eduardo Ariste, director general de Empresas de Telefónica España: “Para Telefónica es un orgullo acompañar al Valencia CF en un proyecto tan emblemático para la ciudad. Ponemos nuestra capacidad tecnológica al servicio del Nou Mestalla para que los aficionados disfruten de una experiencia diferencial en un estadio inteligente e hiperconectado. Este acuerdo refuerza además nuestro compromiso con Valencia y permitirá que el Nou Mestalla nazca como uno de los estadios más avanzados tecnológicamente del país, referente en innovación digital y en la aplicación de soluciones de vanguardia”.