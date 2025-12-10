Tres partidos de sanción por el Valencia-Sevilla

El Valencia-Sevilla del pasado domingo no estuvo exento de polémica. El pitido final generó mucha incredulidad sobre el verde de Mestalla, pues el conjunto blanquinegro entendía que, tras haber anotado el tanto del empate durante el tiempo de descuento, el colegiado extendería este por el tiempo que se esfumó desde que el disparo de Hugo Duro se coló entre los tres palos hasta que se reanudó el encuentro. Por ello, tanto los futbolistas como el cuerpo técnico se dirigieron a Cuadra Fernández para pedir explicaciones. Lo cierto es que estas protestas se calentaron más de lo previsto y hasta dos miebros del cuerpo técnico valencianista vieron la tarjeta roja.

Poco después, el acta arbitral esclareció los hechos: el analista fue amonestado por dirigirse al equipo arbitral a grito de "sois unos sinvergúenzas", además, el médico del club, Juan Alberto Aliaga, también fue sancionado como consecuencia de "hacer gestos de desaprobación, de burla y despectivos" hacia los árbitros.

El documento especifica que, en el momento en el que los colegiados iniciaron el camino a los vestuarios, el médico se personó delante de ellos e hizo el "gesto de simular que llorábamos, cerrando puños y moviéndolos por debajo de sus ojos". Fue entonces cuando fue amonestado, pero lejos de parar "continuó mirándonos de forma desafiante realizando estos gestos de forma continuada", refleja el acta.

Ya se conoce la sanción

Esta misma tarde, la Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer las sanciones a las que harán frente ambos miebros del cuerpo técnico liderado por Carlos Corberán. Serán hasta tres los partidos en los que el Valencia CF no podrá contar con los servicios del doctor Aliaga a causa de "actitudes reiteradas de menosprecio o desconsideración" hacia el colectivo arbitral.

Por su parte, el analista del club que calificó como "sinvergüenzas" a los colegiados encargados de dirigir el encuentro entre el Valencia y el Sevilla, no ha recibido sanción. Ángel de las Heras, al que Cuadra Fernández identificó en el acta con la ayuda de los delegados del club, no se expone a ningún castigo dado que no dispone de licencia federativa.

La sanción al club

Además, la resolución del Comité de Disciplina también recoge una sanción económica al club, pues el Valencia CF como entidad también tendrá que abonar una multa como consecuencia de, tal y como establece el escrito, la "represión pasiva de conductas violentas, xenófobas e intolerantes".