El Valencia llena de ilusión los hospitales valencianos con su tradicional visita navideña

El Valencia CF volvió a protagonizar una de sus citas más especiales del año al realizar su tradicional visita navideña a los hospitales de Valencia. El club blanquinegro llevó ilusión, cercanía y juguetes a cientos de niños y niñas que pasan estas fechas ingresados, reforzando su compromiso con la comunidad y demostrando que el 'sentiment' va más allá del terreno de juego.

La plantilla del Valencia CF convierte la mañana en un recuerdo inolvidable

La expedición valencianista estuvo formada por el director general, Javier Solís; el CEO de Fútbol, Ron Gourlay; el cuerpo técnico y la primera plantilla masculina al completo. El recorrido incluyó los hospitales La Fe, IMED, General, Clínico y Doctor Peset, donde los jugadores dedicaron tiempo, conversaciones y regalos a los pequeños y a sus familias, quienes vivieron la jornada con emoción y agradecimiento.

Foulquier destaca la importancia de llevar ilusión a los más pequeños

Durante la visita, el futbolista Dimitri Foulquier expresó la importancia de esta iniciativa solidaria para el vestuario. Señaló que es un día muy especial porque permite ver a los niños llenos de ilusión y brindarles un momento de alegría tanto a ellos como a sus padres y a los trabajadores de los hospitales. Añadió que este gesto les recuerda cuando eran niños y que es muy emocionante recibir tanto cariño por parte de menores que, pese a estar ingresados, mantienen encendida la ilusión que se les refleja en la mirada. Para el jugador, la proximidad de la Navidad y los Reyes Magos convierte este tipo de acciones en algo todavía más significativo, pues regalarles un instante de felicidad “no les cuesta nada” y resulta especial para toda la plantilla, aunque “sobre todo lo es para ellos”.

Los hospitales agradecen el impulso emocional que aporta la visita

Los responsables sanitarios agradecieron profundamente la presencia del Valencia CF en estas fechas tan señaladas. El gerente del Hospital La Fe, José Luis Povel, resaltó que no se trata de una visita protocolaria, sino de un gesto que genera emoción, empatía e ilusión en los menores. Explicó que muchos niños llevan ingresados un largo tiempo y que estas iniciativas suponen un impulso anímico muy valioso, especialmente porque el contacto con la realidad durante la Navidad puede resultar complejo. Asimismo, subrayó el compromiso que el club mantiene con el hospital y la relevancia de acciones como esta para fortalecer el vínculo con las familias y el personal sanitario.

La visita navideña del Valencia CF se ha consolidado como una de las actividades sociales más representativas del club. Su impacto trasciende lo deportivo y alcanza de lleno a la comunidad valenciana, ofreciendo a los niños hospitalizados una experiencia que rompe la rutina y les devuelve alegría en un momento difícil. En estas fechas en las que la magia cobra protagonismo, el gesto del club se convierte en un recordatorio de que el fútbol también se construye con valores, humanidad y un firme compromiso con quienes más lo necesitan.