Ayuda económica del Sporting a la afición del Valencia

Detalle del Sporting de Gijón con la afición del Valencia Cf con motivo del partido que el equipo de Carlos Corberán jugará el martes 16 de diciembre (21:00 horas) correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey .

El Valencia ha informado que "desde este jueves 11 de diciembre, ya puedes adquirir tus entradas de público visitante para acompañar al equipo en el Estadio El Molinón-Enrique Castro “Quini” por un precio de 20 euros".

Un precio que no se corresponde al anuncio inicial del precio de las entradas. Tal y como ha informado la entidad de Mestalla, "el Real Sporting ha actualizado el precio de las entradas visitantes a 20€ (antes 30€). Las personas que ya habían adquirido su localidad recibirán la devolución de 10€, a partir de mañana, mediante el mismo método de pago"

El conjunto de Carlos Corberán se medirá al Sporting de Gijón el próximo martes 16 de diciembre, 72 horas antes de hacerlo en Mestalla contra el Real Mallorca con motivo de la 17ª jornada de LaLiga. El cuadro blanquinegro viajará a Asturias para medirse al Sporting en El Molinón. Los locales, entrenados por Borja Jiménez, marchan novenos en la tabla, a sólo un punto de los puestos de playoff por el ascenso a LaLiga. Esto da muestra del peligro al que se enfrentará el Valencia CF, si bien el histórico equipo ganó la pasada jornada ante la Real Sociedad B después de mes y medio sin hacerlo (ante el Zaragoza el 26-10).

Plazos

-Socio VCF: a partir de este jueves 11 de diciembre a las 10:00 horas hasta el viernes 12 de diciembre a las 23:59 horas (o hasta agotar existencias).

-Público general: desde el sábado 13 de diciembre a las 00:00 horas hasta el domingo 14 de diciembre a las 23:59 horas (o hasta agotar existencias).

Recogida

Una vez efectuada la compra, las entradas se enviarán al correo electrónico que se indique en el momento de la compra.