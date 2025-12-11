Así serán los asientos de "máximo confort" del Nou Mestalla

El Nou Mestalla sigue dando pasos hacia adelante. Tal y como informó SUPER, Legends ha acelerado en las últimas senanas su oferta de hospitality a través de peticiones por formulario y posteriores citas concertadas en la sala 1923 de Mestalla. La comercialización de los productos de Hospitality se puso en marcha en el mes de octubre y se lleva cabo de forma gradual. En este sentido, el club ha informado este martes de una novedad: Daplast, empresa líder en soluciones de asientos para recintos deportivos, se convierte en Stadium Partner del Nou Mestalla.

A través de este acuerdo, la compañía será el proveedor oficial de las butacas para aforo general y para 6 de los 10 productos de Hospitality, actuando como un socio estratégico para la dotación de soluciones e iniciativas orientadas a mejorar la experiencia del aficionado mediante la instalación de más de 69.000 de los 70.044 asientos de la capacidad total, así como mobiliario especializado.

Según asegura el comunicado, "la incorporación de Daplast al Nou Mestalla garantiza los más altos estándares de calidad, diseño, durabilidad y sostenibilidad, reforzando el compromiso con la excelencia y el disfrute de los aficionados en un recinto que, desde su inauguración en 2027, será un referente internacional y un símbolo de orgullo para la ciudad".

Las claves de la mejora

Por sus características y su disposición, los asientos que Daplast instalará en el Nou Mestalla mejorarán ostensiblemente la experiencia de los espectadores con respecto a los asientos del estadio actual: están diseñados para ofrecer el máximo confort optimizando el espacio para el espectador, con un diseño atractivo que responde a las necesidades de un estadio de primer nivel del siglo XXI.

MOVILIDAD Y ACCESO: La primera novedad es que en el Nou Mestalla los asientos serán más grandes y además serán individualmente abatibles para optimizar el acceso, la movilidad y el espacio de celebración de los aficionados. Al estar plegados, los asientos serán compactos y ocuparán únicamente 20 cm, lo que permitirá a los aficionados una mayor movilidad a través de un pasillo de circulación de 65 centímetros (con respecto al promedio de 35 centímetros del actual Camp de Mestalla), lo que facilitará el tránsito hacia y desde sus localidades.

DISEÑO ERGONÓMICO: El diseño ergonómico del asiento está pensado para favorecer la comodidad del espectador y al mismo tiempo para incrementar la durabilidad. Daplast integra en los asientos del Nou Mestalla materiales flexibles y asegura resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y a la humedad, cumpliendo con los más altos estándares europeos. Los materiales utilizados, incluidos pigmentos y aditivos, son sostenibles, de última generación y durante su elaboración se ha llevado a cabo un estudio para reproducir exactamente el mismo Pantone de los asientos del actual Camp de Mestalla , pero con un valor añadido: una mayor resistencia a la radiación UV en los acabados que permitirá, gracias a una nueva fórmula empleada, una deterioración mucho menor con el paso del tiempo.

Acuerdo con Daplast / VCF

"Asientos de máxima calidad"

Javier Solís, Director General del Valencia CF: “Este acuerdo supone otro paso importante para el Nou Mestalla y consolida nuestra futura casa como un proyecto moderno, de primer nivel y diseñado para el valencianista. La alianza con Daplast, compañía de referencia en el sector y con una amplia trayectoria en grandes estadios, aportará a nuestros aficionados asientos de máxima calidad, confort, durabilidad y ergonomía”.

Rafael Pérez-Esparza, CEO de Daplast: “Este proyecto es un reto apasionante y, al mismo tiempo, un motivo de orgullo para Daplast. Acompañar al Valencia CF en la construcción de su nuevo estadio refuerza nuestro compromiso con la excelencia y la mejora de la experiencia del espectador en cada asiento”.

¿Qué es Daplast?

Daplast es un fabricante español especializado en soluciones de asientos para instalaciones deportivas y de ocio. Con una trayectoria de más de 50 años en el sector y proyectos en más de 120 países, la compañía combina ingeniería, diseño y fabricación propia para mejorar la experiencia de los aficionados y generar valor para sus clientes.

La empresa cordobesa, ofrece soluciones creativas adaptadas a las necesidades de los aficionados. La extensa experiencia obtenida en múltiples recintos deportivos y la fabricación localizada con los mejores estándares de calidad y sostenibilidad le permiten adaptarse a cualquier proyecto ofreciendo una solución llave en mano.

En el Bernabéu o La Cartuja

Como especialistas en asientos para recintos deportivos y a lo largo de su extensa trayectoria, Daplast ha equipado gran parte de los estadios de fútbol de LALIGA, como Son Moix, Balaídos, El Sadar, Anoeta, y los recientemente renovados Santiago Bernabéu y La Cartuja. A nivel internacional, algunas referencias de Daplast son el Estadio Parque de los Príncipes de París, el Estadio de la Meinau de Estrasburgo, el estadio OPAP Arena de Atenas, el Estadio Nacional Rommel Fernández Gutiérrez de Panamá o el Tallaght Stadium en Dublín.

Productos Hospitality

El 'Hospitality' tendrá una capacidad de 6.500 butacas sobre el total de las 70.000. A través de este sistema de experiencia 'premium', el Valencia confía en ampliar en gran medida sus ingresos en comparación con lo que se saca actualmente en este terreno en el Mestalla de la Avenida de Aragón.

La propuesta incluye 10 modalidades de productos Hospitality diseñados para adaptarse a los diferentes gustos, precios y necesidades de cada usuario. Entre sus principales beneficios, destacan las ubicaciones privilegiadas en el estadio y una cuidada oferta gastronómica disponible antes, durante y después de cada partido.

Experience Center

Tal y como explicó este periódico, el club y Legends esperan estrenar el 'Experience Center' a lo largo de las próximas semanas, donde próximamente se atenderán a los interesados en la oferta de hospitality.