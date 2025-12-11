Un exjugador de Valencia y Sporting advierte del peligro de la eliminatoria de Copa del Rey

El sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey tenía reservado un enfrentamiento entre el Sporting de Gijón y el Valencia CF, dos históricos del fútbol español que no atraviesan por su mejor momento. Ambos clubes se medirán en El Molinón por un puesto en los octavos de la competición del KO.

A lo largo de su historia han sido varios los jugadores que han defendido tanto la camiseta rojiblanca como la blanquinegra. Algunos de los más destacados son Miguel Ángel Angulo y, sobre todo, David Villa, leyenda máxima del fútbol español. También jugó en ambos equipos el exfutbolista asturiano Eloy Olaya, que esta semana se ha pronunciado sobre el enfrentamiento.

El peligro del Sporting

El exdelantero advirtió que el equipo asturiano, que recibirá al valenciano en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey la próxima semana, tiene una plantilla buena pero "limitada" e irregular.

"Está muy irregular en LaLiga Hypermotion. Tuvo un buen comienzo con Garitano, luego acumuló cinco derrotas consecutivas y lo destituyeron, llegó Borja Jiménez y el equipo volvió a coger la línea positiva. Posteriormente, volvió a tener una racha de otros cinco partidos donde no se consiguió la victoria, pero sí se sumaron puntos y, ahora, se ha cortado esa racha con el triunfo contra la Real Sociedad 'B'", explicó.

Olaya, que defendió la camiseta del Valencia CF durante 7 temporadas desde el año 1988 hasta el 1995, fue entrevistado por el club valencianista en l'Informatiu de VCF Media Radio para hablar del partido del martes en El Molinón y, a su vez, enviarle ánimo al que fuera su compañero Lubo Penev.

Eloy Olaya / VCF

En Gijón se aprecia al Valencia CF

El delantero nacido en Gijón se mostró "muy contento" por volver a ver en su tierra natal al Valencia en otra eliminatoria: "En unos pocos años, hemos tenido tres eliminatorias entre ambos y estamos con mucha ilusión. En Gijón, al Valencia se le aprecia, sobre todo, porque hemos pasado muchos asturianos por el club".

"Siempre ha habido un vínculo muy estrecho. Todos los que hemos pasado por el Valencia guardamos grandes recuerdos. Tenemos un cariño grandísimo a la ciudad y a la afición", agregó.

Olaya sobre Diego López

Olaya también habló del extremo asturiano Diego López, del que consideró que "lleva varias temporadas haciéndolo bastante bien". "Subió con Baraja al primer equipo y se ha afianzado en la primera plantilla. Estamos contentos porque es un jugador de la tierra y está creciendo y haciendo grandes cosas en el Valencia. Se le tiene cariño y se le sigue su trayectoria con pasión", dijo.

Se acuerda de Penev

Por último, sobre Lubo Penev, que se encuentra en un delicado momento de salud debido a un cáncer de riñón, contó: "Siempre que he hablado de él ha sido en carácter positivo. Ahora, está pasando por una situación complicada y ojalá pueda luchar como lo hacía como futbolista y salga delante de esta enfermedad".

"Los mejores delanteros con los que he jugado han sido Quini y Lubo. Desde que llegó al Valencia nos daba mucho en el terreno de juego. En el fútbol de ahora sería un crack, con unas cualidades físicas y técnicas tremendas. Era un futbolista que se sacrificaba mucho por el equipo", finalizó.