Pablo Aimar sienta cátedra en Paterna: Sus cinco frases más geniales

Pablo Aimar sienta cátedra en la ciudad deportiva de Paterna. El ex jugador del Valencia CF y técnico de la albiceleste compartió una interesante charla telemática con los técnicos de F11 y F8 de la Academia. El exjugador blanquinegro fue el protagonista de la primera sesión de “Parlem de futbol”, el programa que organiza el Área de Identidad de la Academia VCF para que los técnicos puedan intercambiar puntos de vista con referentes formativos.

Aimar explicó su teoría sobre cómo tienen que intervenir los entrenadores en los procesos de formación de los canteranos. Estas fueron algunas de sus mejoras frases:

"Los entrenadores tenemos que entender que el juego es más de los que están en el campo que nuestro" “No es una idea por romanticismo, es porque ese juego libre los niños ahora no lo tienen en otro lado. La infancia que vivimos hace 30 años ano es la misma que la de ahora. La modernidad nos ha quitado el tiempo lúdico para los niños, que ya no se juegan en la calle y desarrollan esas habilidades, la motricidad… La táctica, la pelota parada... es necesaria y hay que trabajarla, pero sin que le quite tiempo al juego libre porque el fútbol es un juego de picardía, de engaño… el desafío de los entrenadores es enseñarles los mecanismos, la táctica, la pelota parada… sin que los niños pierdan lo que ellos sienten cuando están en el campo y como pueden interpretar el juego” "Hay que trabajar también que ese jugador tenga las herramientas de regate y de poder de decisión para sacar ventaja”. “Los entrenadores tienen que estar abiertos a perder en este proceso de dejar que los niños hagan y decidan. Tenemos que intervenir antes y después, pero no durante.

"Conexión muy fuerte con València"

Aimar concluyó su masterclasss recordando su conexión tan "fuerte" con València y las ganas que tiene de volver para comerse una "paella". “La recuerdo con mucho cariño porque allí todo el mundo me trató muy bien. . Siempre tengo pendiente volver para poder tomar una paella. Además, dos de mis hijos son valencianos. Tengo una conexión muy fuerte con Valencia”.

Charla telemática con Aimar / VCF

Pablo participó en la conquista de 2 Ligas, la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa. Y todo un referente en la Selección Nacional de Argentina tanto como jugador, como integrante del cuerpo técnico que llevó al equipo a conquistar el Mundial de Qatar 2022.