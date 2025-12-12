Altas y bajas para el Atlético de Madrid-Valencia

Atlético de Madrid y Valencia CF se ven las caras este sábado a partir de las 14 horas en el partido correspondiente a la jornada 16 de liga. Ambos conjuntos, cada uno en su distinta realidad, llegan sumidos en una mala racha de resultados en liga, con la necesidad de sumar los tres puntos.

El Valencia solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y viene de sacar un empate con sabor a derrota en su último partido liguero frente al Sevilla. Un resultado que le mantiene en una situación clasificatoria delicada, con solo tres puntos por encima del descenso.

Por su parte, el Atlético resurgió este miércoles en Champions ganando al PSV, pero acumula dos derrotas consecutivas en liga ante el FC Barcelona en la jornada 19 adelantada por la Supercopa y ante el Athletic Club en San Mamés.

Champions League: PSV Eindhoven - Atlético de Madrid. / Associated Press/LaPresse / LAP

Problemas para Simeone y Corberán

Además, ambos entrenadores afrontan el partido lidiando con una serie de bajas sensibles. Del bando rojiblanco, Álex Baena está descartado por lesión mientras que otro gran grupo de futbolistas son duda hasta el último momento. Giménez y Llorente tampoco llegan al partido.

En la plantilla del Valencia, ya se conocía la baja de Tárrega por sanción, mientras que Corberán ha confirmado este viernes en rueda de prensa que Diakhaby no llega al partido por su lesión muscular. El técnico también tiene a varios futbolistas en duda, y es que en la rueda de prensa ha explicado que tanto Gayà como Rioja son duda por un proceso gripal. De Javi Guerra, que también lo ah sufrido esta semana, ha casi confirmado su disponibilidad.

Mouctar Diakhaby / VCF

Cambios de sistema

Tantas bajas podrían provocar un cambio de sistema en cualquiera de los dos equipos. Corberán, de hecho, ha estado probando esta semana la defensa de cinco, buscando solidez ante la baja de dos de sus centrales más fiables. En caso de optar por una línea defensiva más poblada, los nombres elegidos debería ser Copete, Cömert y Foulquier como centrales, y Thierry y Gayà en los carriles.

En el Atlético, la baja de Baena podría empujar al Cholo a jugar con dos puntos, alineando a Sorloth junto a Julián y prescindiendo de la figura de un mediapunta.

Atletico Madrid's Alex Baena in action during the Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Atletico Madrid, in Barcelona, Spain, 02 December 2025. EFE/ Alejandro Garcia / Alejandro Garcia / EFE

Bajas confirmadas

Atlético de Madrid: Álex Baena, Giménez y Marcos Llorente (todos lesión).

Valencia CF: Tárrega (sanción), Diakhaby (lesión).

Altas y dudas para el partido

Atlético de Madrid: Lenglet (disponible).

Valencia CF: Gayà, Rioja (duda) y Javi Guerra (disponible).