Alineaciones probables del Atlético de Madrid - Valencia CF
Ambos conjuntos llegan a la cita del estadio Metropolitano con bajas importantes
El Valencia CF visita el estadio Metropolitano con la intención de prolongar su racha de partidos ligueros sin perder. Por el momento son cuatro (tres empates y una victoria), pero toca visitar al poderoso equipo colchonero en su fortín. Además, los de Corberán tienden a hacer aguas fuera de casa, por lo que su objetivo es doblemente importante.
Para la cita, auque habrá que esperar a última hora para conocer el estado exacto de la salud de algunos jugadores que han padecido gripe a lo largo de la semana, hay cosas claras.
Julen Agirrezabala será el meta titular y deberá ser acompañado por Thierry, Cömert, Copete y Jesús Vázquez en defensa, dado el estado gripal de Gayà y la sanción de Tárrega por acumulación de tarjetas, así como la baja de Diakhaby por lesión.
En el centro del campo, aunque Guerra entrará en la convocatoria, tanto por su estado físico renqueante como por su flojo rendimiento en las últimas semanas, partirá desde el banquillo. Pepelu, Ugrinic y Almeida serán los titulares en la sala de máquinas, dejando la delantera para Diego López, Danjuma y Hugo Duro.
Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Barrios, Koke, Nico, Giuliano; Sörloth y Julián Álvarez.
Valencia CF: Agirrezabala; Thierry, Cömert, Copete, Jesús Vázquez; Pepelu, Ugrinic, Almeida; Diego López, Danjuma y Hugo Duro.
