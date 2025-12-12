El Valencia CF visita el estadio Metropolitano con la intención de prolongar su racha de partidos ligueros sin perder. Por el momento son cuatro (tres empates y una victoria), pero toca visitar al poderoso equipo colchonero en su fortín. Además, los de Corberán tienden a hacer aguas fuera de casa, por lo que su objetivo es doblemente importante.

Julen Agirrezabala será el meta titular y deberá ser acompañado por Thierry, Cömert, Copete, Foulquier y Jesús Vázquez en defensa de cinco, dado el estado gripal de Gayà y la sanción de Tárrega por acumulación de tarjetas, así como la baja de Diakhaby por lesión.

Ramazani y Gayà, durante un entrenamiento del Valencia CF / VCF

En el centro del campo, aunque Guerra entró en la convocatoria, tanto por su estado físico renqueante como por su flojo rendimiento en las últimas semanas, partirá desde el banquillo. Pepelu, Ugrinic y Almeida serán los titulares en la sala de máquinas, dejando la delantera para Diego López y Hugo Duro.

Alineaciones oficiales del Atlético de Madrid - Valencia CF

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Barrios, Koke, Nico, Giuliano; Sörloth y Julián Álvarez.

Valencia CF: Agirrezabala; Thierry, Cömert, Copete, Foulquier, Jesús Vázquez; Pepelu, Ugrinic, Almeida; Diego López y Hugo Duro.