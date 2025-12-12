Horario y dónde ver el Atlético de Madrid - Valencia CF de LaLiga

El Valencia CF se encuentra en un momento delicado de la temporada. Las victorias se le resisten al conjunto de Corberán, pero es cierto que acumulan cuatro encuentros de LaLiga sin perder (una victoria y tres empates). Ahora toca visitar el estadio Metropolitano en busca de un asalto ante un equipo que viene de ganar este martes al PSV (2-3) en un duelo que supuso un enorme esfuerzo para los de Simeone, que cuentan con varias bajas para la cita ante los valencianos.

Lo intento del calendario le pasó factura al Valencia CF en su momento, pero ahora ya sólo quedan las dudas de Diakhaby y Guerra para la cita, más allá de la baja conocida de César Tárrega por sanción al ver su quinta tarjeta amarilla del campeonato la pasada jornada.

El Atlético de Madrid marcha cuarto en LaLiga, pero es cierto que sus dos últimos partidos los perdió ante FC Barcelona (3-1) y Athletic Club (1-0), por lo que pondrán toda la carne en el asador para no quedarse descolgados de ante un Villarreal que, con un partido menos, ya les aventaja en cuatro puntos.

Por si hay alguna duda sobre el peso del encuentro, el historial entre Atlético de Madrid y Valencia refleja una rivalidad histórica y muy pareja a lo largo de 199 enfrentamientos oficiales. El conjunto colchonero domina el registro con 83 victorias, mientras que Valencia consiguió imponerse en 66 ocasiones, dejando además 50 empates que muestran lo equilibrados que suelen ser estos duelos. Eso sí, en los últimos quince duelos, los valencianos sólo han logrado ganar uno de ellos, empatando cuatro y perdiendo una decena ante los de Simeone. Es una clara muestra del destrozo de la 'era Lim'.

Samuel Lino, último jugador que vistió las camisetas de Valencia y Atlético / EFE

Últimos 10 partidos entre Atlético y Valencia

Atlético vs Valencia: 3-0

Atlético vs Valencia: 2-0

Valencia vs Atlético: 3-0

Atlético vs Valencia: 3-0

Valencia vs Atlético: 0-1

Atlético vs Valencia: 3-2

Valencia vs Atlético: 3-3

Atlético vs Valencia: 3-1

Valencia vs Atlético: 0-1

Horario y dónde ver el Atlético de Madrid - Valencia CF

La cita entre dos de los cinco equipos más grandes de la historia de España tendrá lugar en el estadio Metropolitano este sábado 13 de diciembre a partir de las 14 horas. Lo podrás seguir en directo tanto en DAZN como en este enlace.