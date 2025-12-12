David Silva cuenta las 'calabazas' a Real Madrid y FC Barcelona

David Silva es uno de los ídolos recientes del valencianismo. El canario es recordado con especial cariño tras sus años sobre el verde de Mestalla y, tal y como el centrocampista reconoció hace apenas un par de meses, este aprecio es mutuo. Silva formó parte del equipo que alzó el penúltimo título del Valencia CF, la Copa del Rey de 2008, y su desempeño con la elástica blanquinegra le permitió dar el salto a la Selección española, con la que alzó dos Eurocopas y el Mundial de 2010. En el podcast de Mario Suárez, el de Arguineguín ha repasado su trayectoria al completo, sin omitir ni un detalle.

"Al final si no juegas en el Real Madrid o en el Barcelona, tienes menos repercusión a nivel mediático", ha afirmado el futbolista acerca del reconocimiento a su trayectoria. Bien es cierto que a Silva no le hizo falta vestir la camiseta blanca o la azulgrana para hacerse un hueco entre los mejores. Ello no quiere decir que el canario no estuviese cerca. Con 12 años viajó hasta la capital para hacer las pruebas del equipo merengue, pero la respuesta que recibió fue que le llamarían "al año siguiente".

Dos años después del no del Real Madrid, el Valencia CF entró en escena. Con 14 años, el canario aterrizó en la capital del Túria para quedarse, aunque ha reconocido que dada su juventud "los primeros años fueron duros". Aún así, estar lejos de sus allegados durante aquel periodo le sirvió "para madurar más rápido".

Antes de dar el salto definitivo a la primera plantilla blanquinegra, Silva se marchó cedido en dos ocasiones: primero al Eibar de José Luis Mendilibar, que en aquel entonces competía en la segunda categoría del fútbol español, y posteriormente al Celta de Vigo, con el que debutó en Primera en agosto de 2005. Aquellos préstamos curtieron al canario en la élite, consiguiendo que se adaptara al máximo nivel.

Sus años en el Valencia

"Me acogieron muy bien todos, teníamos buen equipo y ambiente. Los primeros años fueron muy bien, pero luego se fue enrareciendo todo el ambiente con todo lo que vino luego, que llegó Koeman, estuvimos todos en el juicio (de Albelda)… un poco un caos", ha recordado el canario.

El canario estuvo presente en el juicio que se celebró tras la denuncia que David Albelda interpuso contra el club. "Fue muy raro, porque unos iban de parte del club y otros de parte de Albelda. Nos llamaban para posicionarnos con ellos. Yo tenía veinte años. Era una cosa muy rara, estaba todo el equipo en el Juzgado un día antes de jugar al partido. No llegamos a declarar, pero estábamos todos en una sala al lado", rememora.

David Silva formó un gran tridente junto a Juan Mata y junto a su tocayo David Villa, que considera "que ha sido uno de los mejores delanteros del mundo" y "un tío muy ambicioso, que quiere competir".

La situación actual del club

Otro de los tópicos por los que ha sido preguntado el futbolista canario ha sido la situación que atraviesa el que hace unos meses definió como "el club de su vida": "Lleva muchos años coqueteando con el descenso. Da pena, porque es un equipo grande. Seguro que tiene solución, ojalá cambie pronto, pero no es fácil. La afición se merece que el equipo mejore", ha señalado.

¿Estuvo cerca del Barça y del Madrid?

"La verdad que no lo sé, no sé si el interés era real", reconoce el de Arguineguín acerca de un posible interés del Real Madrid. El que sí que lo intentó fue el Barça, pero finalmente no se dio: "También estaba el Barça que me quería. Yo hablé con Txiki. Pero el Valencia en ese momento no vendía a nadie; luego tuvieron problemas económicos y nos vendieron a Villa y a mí".

Finalmente, el canario puso rumbo al Manchester City, la que considera que fue "la mejor decisión de su carrera". En la ciudad inglesa, Silva vivió "diez años espectaculares. La gente me trató increíble, ganamos todo, el equipo iba en crecimiento...", recuerda.