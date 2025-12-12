Directo | Corberán analiza la última hora del Atlético de Madrid - Valencia CF

En Directo
El técnico valencianista habla para los medios de comunicación sobre todo lo que rodea al equipo antes de la visita al Metropolitano
El Valencia CF visita este sábado el estadio Metropolitano para medirse a un necesitado Atlético de Madrid, que ha perdido sus últimos dos encuentros ligueros. Los de Corberán, por su parte, buscan encadenar su quinto partido de LaLiga sin perder, ahora ante un rival especialmente duro y que al que sólo ha vencido en uno de sus últimos diez enfrentamientos.
Defensa de 5.
Creo más en la mentalidad que la táctica. Personalidad, esfuerzo y capacidad de entregarte. Eso es lo que pasa en un campo de fútbol y creo más en la versatilidad. Mira que Simeone cambia el dibujo varias veces cada partido y en función de lo que pase hay que adaptarse.
El rival.
Es un gran equipo que va a exigirnos lo mejor de nosotros mismos, sobre todo en su campo. En los últimos 10 ha conseguido 10 victorias en su campo
Polémicas arbitrales.
Más que entender no nos queda otra que aceptar. Somos humanos y al igual que los futbolistas los árbitros pueden cometer errores, aunque con la tecnología deberían reducirse. Ya hemos vivido que la tecnología generó un error que el humano no tuvo y nos tocó a nosotros. Lo digo por el penalti de Villarreal.
Mercado de invierno y Ron Gourlay.
Con Lisandro ya comenté que tuve contacto inicial y con la dirección deportiva también contacto diario. Comparto el día a día y tenemos charlas. Mi objetivo es preparar el equipo y obtener esa mejora con el grupo, que es la función principal. Los aspectos de comunicación interna son del ámbito privado.
Análisis de la temporada por ahora. ¿Preocupado?
La situación me ocupa y la clasificación nos dice que debemos mejorar cada día y no sentirnos conforme cuando las cosas no sale como queremos. El equipo tiene mentalidad para seguir luchando cuando empieza perdiendo. Vemos los puntos de mejora.
Ugrinic y Ramazani.
Siempre es una posibilidad para preparar un partido de inicio o para acabarlo. Cualquiera disponible puede ser titular y tienen opciones de optar a ello.
Miedo fuera de casa.
El miedo no es un buen aliado. La dificultad aumenta nuestro deseo y el grupo en sí ante la dificultad se crecen. Ese es el Valencia que queremos ver
Lista de bajas.
Gayà y rioja no han podido entrenar con el grupo por gripe y veremos en las siguientes horas. Cada hora es importante para valorarlo. Diakhaby no va a estar convocado por no haber entrenado en condiciones con el grupo. Tárrega baja por sanción y Guerra tuvo gripe, pero ha entrenado y estará con nosotros.
Metropolitano. Motivo real para el aficionado tras las goleadas ante Barça y Madrid.
Al aficionado no se le habla con palabas, sino con partidos. Hay que jugarlo con intensidad y contundencia y saldremos a tratar de dar nuestra mejor versión.
Llega Corberán a la sala de prensa. Vamos con él
