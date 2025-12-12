Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Directo | Corberán analiza la última hora del Atlético de Madrid - Valencia CF

El técnico valencianista habla para los medios de comunicación sobre todo lo que rodea al equipo antes de la visita al Metropolitano

Carlos Corberán en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla FC

Carlos Corberán en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla FC / Fernando Bustamante

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

El Valencia CF visita este sábado el estadio Metropolitano para medirse a un necesitado Atlético de Madrid, que ha perdido sus últimos dos encuentros ligueros. Los de Corberán, por su parte, buscan encadenar su quinto partido de LaLiga sin perder, ahora ante un rival especialmente duro y que al que sólo ha vencido en uno de sus últimos diez enfrentamientos.

Directo | Corberán analiza la última hora del Atlético de Madrid - Valencia CF

Actualizar
Ver más

TEMAS

Tracking Pixel Contents