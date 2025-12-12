Síguenos en redes sociales:

Jugadores que pasaron por Valencia y Atlético de Madrid

Hugo Ferrer

Es normal que muchos jugadores hayan compartido destinos en uno u otro momento de su carrera. Que dos clubes como Atlético de Madrid y Valencia CF estén acostumbrados históricamente a llevarse a gran parte de futbolistas de nivel es habitual y por ello hay decenas de ejemplos de profesionales que vistieron ambas camisetas. Estos son algunos de ellos. ¿Te acordabas de todos?

Samu Lino

David Villa

Éver Banega

Rubén Baraja

Javier Arizmendi

Rodrigo De Paul

Diego Alonso

Kevin Gameiro

Geoffrey Kondogbia

Lubo Penev

Gonzalo de los Santos

Miguel Ángel Ferrer 'Mista'

Miguel Ángel Moyá

Salva Ballesta

Mario Suárez

Guilherme Siqueira

Germán Valera

Luciano Vietto

Daniel Wass

