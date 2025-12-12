Con mascarillas y canteranos al Metropolitano: Esta es la lista de convocados

El Valencia CF viaja a Madrid con mascarillas y con canteranos como consecuencia de las tres bajas que condicionan la lista de convocados. La expedición ha partido esta tarde en AVE desde la estación de Joaquín Soroya a Madrid para disputar el partido de LaLiga de este sábado (14:00) contra el Atlético en el Metropolitano.

La principal novedad en el viaje ha sido la presencia de mascarillas. El jefe de los servicios médicos del Valencia ha obligado a los jugadores a llevar una protección especial para que no se expanda el virus que golpea al vestuario durante toda la semana.

El capitán José Luis Gayà, con fiebre durante toda la mañana, finalmente se ha subido al tren rumbo a la capital. El problema es que se encuentra todavía débil y está prácticamente descartado que juegue de inicio. En función de la evolución en las próximas horas, el cuerpo técnico y médico decidirá si está en condiciones de ayudar o no en la segunda parte. Antes, es imposible. "Estoy bien, espero poder jugar", ha dicho en la estación de trenes.

También ha entrado en la lista Javi Guerra. El '8' viaja con la expedición blanquinegra después de superar el virus que le ha impedido trabajar con el grupo en las tres últimas sesiones. Como sucede con el capitán, se encuentra débil y la idea es que parta como suplente.

Cornberán en la estación Joaquín Sorolla / GERMAN CABALLERO

Sin Rioja, con canteranos

Quien no ha podido ganarle la batalla a la gripe ha sido Luis Rioja a pesar de los intentos del jugador por ayudar al grupo en el Metropolitano. El sevillano se ha tenido que quedar en casa por recomendación médica.

Además son baja el lesionado Mouctar Diakhaby y el sancionado César Tárrega. Corberán ha tenido que echar mano de nuevo de la cantera. Rubo, Otorbi, Panach y Lucas Nuñez han sido los elegidos.