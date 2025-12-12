Ugrinic apunta a titular en el Metropolitano en su primera gran oportunidad

Es el momento de Filip Ugrinic. Este sábado, el centrocampista suizo tendrá su primera gran oportunidad para demostrar, para hacerse valer e intentar despejar las dudas que se han generado sobre él tras su compleja lesión. Todo apunta a que en el partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports que enfrenta al Atlético de Madrid y al Valencia CF en el Riyadh Air Metropolitano, Ugrinic sustituirá a Javi Guerra en el once y partirá de inicio por primera vez desde su llegada al conjunto blanquinegro en el mes de agosto.

Hace cuatro meses que Filip Ugrinic puso pie en València. El centrocampista suizo fue la mayor inversión del Valencia CF en el mercado estival, el club desembolsó una cifra cercana a los cuatro millones de euros al Young Boys, por lo que su fichaje generó bastantes expectativas entre la afición. Expectativas que, hasta el momento, no ha podido cumplir, no porque su rendimiento no haya estado a la altura, sino porque su participación ha sido tan reducida que apenas se ha podido juzgar.

El futbolista de 26 años de edad solo ha disputado 132 minutos desde que aterrizó en la capital del Túria. Hace poco más de un mes, '90 Minuts' dio a conocer que el centrocampista suizo fichó por el Valencia con el tendón cuadriciptal de su rodilla deshilachado, una información que tanto el jugador como la entidad suiza ocultaron a la direcicón deportiva blanquinegra. La tendinopatía que ha provocado la ausencia de Ugrinic en hasta cuatro partidos desde su llegada fue consecuencia de una dolencia en la rodilla que arrastró desde finales de agosto, pero que aumentó en el entrenamiento previo al partido ante el Girona.

El esperado regreso

No fue hasta la visita a Vallecas, hace apenas dos semanas, cuando el centrocampista volvió a enfundarse la elástica valencianista. En el empate entre Rayo Vallecano y Valencia, el suizo completó el último cuarto de hora del choque, pero apenas pudo incidir en el juego.

El pasado domingo, Ugrinic regresó al césped de Mestalla. El '23' del Valencia CF saltó al terreno de juego con casi media hora de partido por delante, cuando el equipo dirigido por Carlos Corberán jugaba con desventaja en el luminoso tras el gol en propia puerta de César Tárrega. Ante el Sevilla, el suizo gozó de más minutos para imponer su fútbol. Filip no tardó en cogerse al ritmo del partido y, en el descuento, asistió a Hugo Duro para firmar el empate.

Segundo máximo asistente

Pese a la escasa participación del mediocentro helvético, en el choque frente al Sevilla, Ugrinic consiguió su segunda asistencia como valencianista y se ha colocado como segundo máximo asistente del Valencia CF junto a Javi Guerra, que también suma dos pases de gol. Ambos persiguen a Luis Rioja, que lidera la lista con un total de tres.

Los números del suizo reflejan que, si mantiene una continuidad, su participación puede ser importante para un equipo que suele verse en dificultades a la hora de generar y proponer en ataque. Mañana tendrá la primera gran oportunidad para demostrarlo desde el pitido inicial.