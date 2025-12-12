Peligroso brote de gripe en el Valencia CF: Mascarillas de urgencia activadas

Problemas para Carlos Corberán de cara al Atlético de Madrid-Valencia CF de este sábado (14:00) en el Metropolitano. Dos pesos pesados de la plantilla, José Luis Gayà y Luis Rioja, son duda para viajar a Madrid. El lateral izquierdo y el extremo no han saltado a entrenar con el resto de compañeros en la última sesión en la ciudad deportiva de Paterna. Los dos atraviesan un proceso gripal y las próximas horas serán "clave" para conocer si están preparados para entrar en la lista de convocados.

"Gayà y Rioja no han podido entrenar porque están en un proceso gripal, las siguientes horas van a ser clave, estamos a la espera de la evolución de José y Luis", explicaba el entrenador, preocupado por la posible baja de dos jugadores fundamentales en sus planes.

La buena noticia es la recuperación de Javi Guerra. El de Gilet ha superado el virus que le ha impedido entrenar durante toda la semana y está preparado para viajar. El problema es que está debilitado y todavía no está al cien por cien. "Mañana está disponible y viaja con nosotros"., aseguraba el entrenador.

Mascarillas de urgencia

El problema es que el virus se propague en las próximas horas y afecte a más futbolistas. El jefe de los servicios médicos del Valencia ha tomado medidas en forma de mascarillas. "Hay precupacion y medidas de precaución para que no vuelva a pasar, el servicio ha puesto las medidas para que no se propague co mascarillas", explicaba Corberán.

Diakhaby, baja segura

El futbolista que no estará en el Metropolitano es Mouctar Diakhaby. El central todavía no ha podido acabar un entrenamiento en condiciones y es baja para enfrentarse al Atlético de Madrid. Así lo confirmaba Corberán en sala de prensa: "Diakhaby no va a estar convocado porque aún no ha hecho un entrenamiento".