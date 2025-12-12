Peligroso brote de gripe en el Valencia CF: Mascarillas de urgencia activadas
José Luis Gayà y Luis Rioja atraviesan un proceso gripal y son duda para viajar a Madrid
Javi Guerra ha superado el virus y viaja a la capital aunque todavía no está al cien por cien
El médico ha activado un protocolo de urgencia con mascarillas para que no se propague
Problemas para Carlos Corberán de cara al Atlético de Madrid-Valencia CF de este sábado (14:00) en el Metropolitano. Dos pesos pesados de la plantilla, José Luis Gayà y Luis Rioja, son duda para viajar a Madrid. El lateral izquierdo y el extremo no han saltado a entrenar con el resto de compañeros en la última sesión en la ciudad deportiva de Paterna. Los dos atraviesan un proceso gripal y las próximas horas serán "clave" para conocer si están preparados para entrar en la lista de convocados.
"Gayà y Rioja no han podido entrenar porque están en un proceso gripal, las siguientes horas van a ser clave, estamos a la espera de la evolución de José y Luis", explicaba el entrenador, preocupado por la posible baja de dos jugadores fundamentales en sus planes.
La buena noticia es la recuperación de Javi Guerra. El de Gilet ha superado el virus que le ha impedido entrenar durante toda la semana y está preparado para viajar. El problema es que está debilitado y todavía no está al cien por cien. "Mañana está disponible y viaja con nosotros"., aseguraba el entrenador.
Mascarillas de urgencia
El problema es que el virus se propague en las próximas horas y afecte a más futbolistas. El jefe de los servicios médicos del Valencia ha tomado medidas en forma de mascarillas. "Hay precupacion y medidas de precaución para que no vuelva a pasar, el servicio ha puesto las medidas para que no se propague co mascarillas", explicaba Corberán.
Diakhaby, baja segura
El futbolista que no estará en el Metropolitano es Mouctar Diakhaby. El central todavía no ha podido acabar un entrenamiento en condiciones y es baja para enfrentarse al Atlético de Madrid. Así lo confirmaba Corberán en sala de prensa: "Diakhaby no va a estar convocado porque aún no ha hecho un entrenamiento".
- Tres partidos de sanción por el Valencia-Sevilla
- Desvelados los detalles del fichaje de David Villa por el Valencia CF
- Así serán los asientos de 'máximo confort' del Nou Mestalla
- Ayuda económica del Sporting a la afición del Valencia
- Un parcial de 0-26 deja helado el Roig Arena
- El AC Milan puede hacerle un favor a Giorgi Mamardashvili
- Horario y dónde ver el Valencia Basket-Anadolu Efes Istanbul
- Pablo Aimar sienta cátedra en Paterna: Sus cinco frases más geniales