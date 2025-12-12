PREVIA Atlético de Madrid-Valencia: Al Metropolitano en busca de un imposible

El Valencia CF viaja a Madrid en busca de un imposible. Los de Carlos Corberán visitan el Metropolitano con todo en contra. El conjunto blanquinegro nunca ha ganado en sus nueve visitas al nuevo estadio del Atlético de Madrid, se enfrenta a un equipo del Cholo Simeone convertido en una auténtica apisonadora en casa (ha ganado 10 de sus 11 partidos entre todas las competiciones) y para colmo se presenta en la capital con el sonrojante cartel de segundo peor equipo visitante de toda LaLiga. Por si fuera poco, el equipo llega tocado anímicamente por el inoportuno tropiezo contra el Sevilla en Mestalla y físicamente por la gripe que ha golpeado al vestuario durante toda la semana sentando a José Luis Gayà y Javi Guerra en el banquillo y dejando a Luis Rioja en su casa. ¿Qué más puede jugar en contra del Valencia? Pues que su defensa de mayor garantías César Tárrega tampoco podrá jugar por sanción. Toca cruzar los dedos en uno de los campos ahora mismo más imponentes del fútbol europeo.

El Valencia lo tiene más que difícil para rascar un resultado positivo del Metropolitano. La afición lo asume con resignación y rabia por el debilitamiento continuo del potencia de la plantilla de los últimos años. Lo que no está dispuesta a soportar es otra humillación como sus dos salidas anteriores a casa de los grandes. El valenciasmo no se merece más goleadas vergonzosas como la del Barcelona (6-0) o la del Real Madrid (4-0). Hoy no se puede repetir bajo ningún concepto esa pobre imagen de equipo pequeño abatido y entregado a la derrota desde el minuto uno como la del Johan Cruyff y el Santiago Bernabéu. El espejo es la victoria de la temporada pasada contra los blancos (1-2) con el inolvidable gol de Hugo Duro en el descuento. Si el Valencia tiene una mínima posibilidad de arañar algún punto del Metropolitano pasa por ser un equipo intenso, competitivo, solidario, ordenado y con contundencia en las dos áreas que se tome cada duelo como si le fuera la vida en ello. Solo así es posible plantar cara a los aviones de combate rojiblancos.

Los de Corberán se aferran a su racha de cuatro partidos sin perder. El equipo es verdad que no pierde, pero tampoco gana. Solo 6 puntos de los últimos 12 que posicionan al Valencia en una posición crítica en la clasificación a solo tres de los puestos de descenso. Una derrota en Madrid convertirá el partido contra el Mallorca del viernes en una final por la permanencia para cerrar el año. Demasiado cruel para el valencianismo. Para duras, también las bajas que arrastra Corberán. El brote de gripe que ha golpeado al vestuario esta semana y ha obligado al equipo a viajar a Madrid con mascarillas para evitar más contagios ha dejado secuelas. José Luis Gayà y Javi Guerra viajan aunque están débiles y apuntan al banquillo. Luis Rioja no ha tenido tanta suerte y se ha quedado en casa con fiebre. El sevillano se une a las bajas de César Tárrega por sanción y Mouctar Diakhaby por lesión. Corberán se ha visto obligado a echar mano de cuatro canteranos: Rubo, Panach, Lucas Núñez y Otorbi. No hay más. La idea es contrarrestar las bajas con una defensa de cinco con Cömert, Copete y Foulquier como centrales. Jesús Vázquez entra por Gayà y Ugrinic por Guerra. Danjuma apunta al banquillo. Y es que, Corberán necesita jugadores que corran para adelante, pero también para atrás.

Contra el once Champions

El Atlético, por su parte, llega reforzado después de una victoria de prestigio contra el PSV en Champions, y exigido por sus dos derrotas consecutivas contra el Barcelona (3-1) y el Athletic (1-0) lejos del Metropolitano. Hoy no se puede permitir el lujo de pinchar si no quiere perder el tren de la Liga. Ya no hay descuidos posibles para un Simeone que podría repetir el once de Eindhoven con Julián Álvarez (goleador en nueve ocasiones ante su público) y Alexander Sorloth. El Cholo pierde a los lesionados Álex Baena, Marcos Llorente y José María Giménez, mientras que recupera a Clement Lenglet, fuera del choque del martes ante el PSV por una contractura.