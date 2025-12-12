Simeone elogia a Corberán y analiza al Valencia

Diego Simeone compareció este viernes en sala de prensa con motivo del Atlético de Madrid-Valencia que se disputará el sábado a partir de las 14 horas en el Metropolitano. Ambos equipos, cada uno en su alejada realidad, llegan en un mal momento, con la necesidad de sumar los tres puntos.

Preguntado por su rival, el Valencia, el técnico del conjunto colchonero lo calificó de "un equipo valiente" y destacó el trabajo realizado por su entrenador Carlos Corberán. "Es un equipo valiente, que tiene mucha velocidad arriba y viene cambiando sus formas de jugar. Veremos si juega cómo viene jugando últimamente o gran parte de la temporada pasada. Es un entrenador (Carlos Corberán) que, desde que llegó, ha impulsado al equipo cosas positivas", advirtió de su rival de este sábado.

Además, afirmó que "casi todos" los entrenadores "son muy parecidos" y la "diferencia son los futbolistas", al tiempo que manifestó que está en el equipo rojiblanco, en el que ya acumula catorce años, "gracias" a los jugadores, "absolutamente".

Su trayectoria en el Atlético

"Yo tengo un pensamiento: estoy aquí gracias a los futbolistas, absolutamente. Mi mayor agradecimiento y fortuna que he tenido en estos catorce años es tener futbolistas que se hayan sumado a una idea y a un plan", destacó en la rueda de prensa en Majadahonda, en la víspera de recibir al Valencia en el Metropolitano. "Entonces, si tengo algo, es que he tenido un grandísimo apoyo principalmente. Los futbolistas, seguro, es la parte más importante de todo este tiempo que llevo en el club", continuó.

Simeone / Kiko Huesca

Y, preguntado por si es más importante que los jugadores crean en el entrenador o viceversa, el técnico contestó: "Que los futbolistas confíen en el trabajo que el entrenador le está dando, porque son los que terminan reflejándolo". "Si ellos creen en el trabajo del entrenador son los que van a representarlo. Nosotros tenemos buenas ideas y buenos pensamientos. Sigo pensando que casi todos los entrenadores somos muy parecidos, la diferencia siempre son los futbolistas. Siempre, siempre", abundó Simeone.

¿Y se daría cuenta si un grupo al que dirige no diera todo lo que puede? Le preguntaron.

"Los entrenadores siempre pensamos positivamente de nuestros jugadores, porque son los que terminan desarrollando nuestros pensamientos. Después, pueden tener mejores momentos o peores momentos, pueden confiar más en lo que uno transmite o menos, pero es parte de la vida. Vos tienes amistades que, con el tiempo, se van desgastando, la pareja se va desgastando... La confianza que uno tenga debe ser recíproca con el otro", dijo.

Resurgir en Champions, obligado a reaccionar en Liga

El Atlético resurgió con una victoria en Eindhoven, el pasado martes por 2-3. "Me gustó mucho el trabajo colectivo del equipo, el esfuerzo y la cantidad de duelos que el equipo propuso. Eso generó que, con un rival de características muy buenas, quitarle tiempo a su juego ofensivo. Por eso mis palabras para con el partido que habían hecho los futbolistas", explicó el técnico.

Entrenamiento del Atlético / Kiko Huesca

Si embargo, el conjunto rojiblanco está obligado a ganar en Liga tras acumular dos derrotas consecutivas, ante el FC Barcelona en la jornada adelantada por la Supercopa, y ante el Athletic Club en San Mamés. Para confeccionar su once, en el que podría repetir la alineación contra el PSV, Simeone se guía "de los partidos en consecuencia de los futbolistas" que tiene en la plantilla "y lo que el rival tiene".

"Todos los partidos no son iguales y, evidentemente, es importantísimo que todos los futbolistas estén en su mejor nivel para, el momento que se los necesite, ayuden al equipo", apuntó.