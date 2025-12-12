El Valencia CF viaja a Madrid: Última hora de la gripe de Gayà y Rioja

José Luis Gayà viaja con la expedición del Valencia CF a Madrid para enfrentarse este sábado (14:00 horas) al Atlético de Madrid en el Metropolitano. El capitán ha hecho un esfuerzo por estar con el equipo y forman parte del grupo de jugadores convocados que viaja a la capital vía AVE. El problema es que se encuentra todavía débil y está prácticamente descartado que juegue de inicio. En función de la evolución en las próximas horas, el cuerpo técnico y médico decidirá si está en condiciones de ayudar o no en la segunda parte. Antes, es imposible.

Quien no estará es Luis Rioja. El sevillano se ha tenido que quedar en casa por recomendación médica aunque apuró los plazos hasta el final en un intento de ayudar al grupo. El lateral izquierdo y el extremo no saltaron a entrenar con el resto de compañeros en la última sesión en la ciudad deportiva de Paterna. Los dos llegaron a las instalaciones con fiebre como consecuencia de un proceso gripal y las próximas horas serán "clave" para conocer si el capitán está preparado para participar en el partido aunque sea durante la segunda mitad.

"Gayà y Rioja no han podido entrenar porque están en un proceso gripal, las siguientes horas van a ser clave, estamos a la espera de la evolución de José y Luis", explicaba Carlos Corberán en sala de prensa.

Protocolo especial

El problema es que el virus se propague en las próximas horas y afecte a más futbolistas. El jefe de los servicios médicos del Valencia ha tomado medidas en forma de mascarillas. "Hay precupacion y medidas de precaución para que no vuelva a pasar, el servicio ha puesto las medidas para que no se propague co mascarillas", explicaba Corberán.

Parte de bajas y altas

Javi Guerra, por su parte, ha entrado en la lista como anunció el propio entrenador en sala de prensa. El de Gilet ha superado el virus que le ha impedido entrenar durante toda la semana (se perdió tres entrenamientos) y está preparado para viajar. El problema es que está debilitado como consencuencia de la gripe y todavía no está físicamente al cien por cien. Además, son baja el lesionado Mouctar Diakhaby y el sancionado César Tárrega.