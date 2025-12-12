El Valencia, a por una misión (casi) imposible en el Metropolitano

Al Valencia CF le toca lidiar este sábado a partir de las 14 horas con uno de los partidos más complicados posibles de LaLiga. El conjunto de Carlos Corberán visita al Atlético de Madrid en el Metropolitano y lo hace, además, sumido en una mala racha de resultados que le ha vuelto a arrastrar hasta la zona peligrosa de la clasificación, con solo tres puntos de margen sobre el descenso.

El técnico del Valencia lleva toda la semana preparando el partido, meditando la posibilidad de cambiar el sistema. Las bajas en defensa y la entidad del rival podrían empujar a Corberán a plantear una defensa de cinco, con tres centrales que serían, casi con total seguridad, Copete, Cömert y Foulquier.

José Copete anima a la grada después del empate a un gol / E. Ripoll

Todo para intentar sacar un resultado positivo de un estadio que al Valencia no se le ha dado nada bien en los últimos años. Ni al Valencia ni a casi ningún equipo, y es que el Atlético de Madrid, si algo ha conseguido, es crear un fortín en su estadio casi inexpugnable, especialmente en LaLiga.

Una derrota en el último año y medio

Los datos reflejan a la perfección que ganar en el Metropolitano es una misión (casi) imposible. Durante toda la temporada 2024/25 y en las 15 jornadas transcurridas de la actual, el conjunto rojiblanco solo ha perdido un partido de liga disputado en su estadio, y fue ante el FC Barcelona el curso anterior en un partido disputado en marzo que terminó con victoria 2-4 del conjunto de Hansi Flick.

Es el único partido en 2025 que el Atlético ha perdido en su estadio en la competición doméstica. Echando la vista un poco más atrás, tampoco hay muchos precedentes más. En la temporada 2023/24, de nuevo el Barça y también Osasuna, en una penúltima jornada de liga sin nada en juego, asaltaron el Metropolitano.

Hansi flick celebra uno de los goles frente al Atlético. / Jordi Cotrina

Más de lo mismo en Champions

Tampoco es que la exigencia de la Champions cambie los datos, y es que el Atlético, hasta el momento, ha ganado todo lo que ha jugado en su estadio en la presente edición de la Liga de Campeones. Y la edición anterior solo perdió un partido, ante el Lille, en octubre de 2024, su última derrota como local en Champions.

¿Misión imposible para el Valencia?

No es precisamente el Valencia el perfil de los pocos equipos que han conseguido ganar en el Metropolitano en los últimos años, pero el conjunto de Carlos Corberán sí sabe lo que es asaltar un gran estadio. Lo hizo el curso pasado, en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, en el partido que finiquitaba la salvación. Este año, eso sí, las visitas al conjunto blanco y al Barça terminaron en goleadas en contra.