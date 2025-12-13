André Almeida: "Salimos sin miedo, tenemos que seguir así"

André Almeida, centrocampista del Valencia CF, indicó tras la conclusión del partido que el equipo disputó contra el Atlético de Madrid que los futbolistas salieron del Metropolitano "insatisfechos por el resultado, pero con buenas sensaciones".

El mediapunta portugués, autor junto con Lucas Beltrán, generó la acción del gol del empate a uno en el minuto 63, materializado con un latigazo del delantero argentino. Según Almeida, el Valencia estuvo "bien" con el balón. "Estuvimos muy bien con el balón, encontramos los espacios y tuvimos oportunidades. Salimos de aquí con buenas sensaciones y, ahora, en la Copa y luego, en Mestalla, tenemos que ganar ambos partidos", comentó.

Objetivo: ganar al Mallorca

"Tuvimos personalidad. Salimos a apretar y sin miedo. Tenemos que seguir así", apuntó el jugador nacido en Guimarães, que pone ya la mirada, sobre todo, en el choque del viernes en casa frente al RCD Mallorca. "Es fundamental, todos los partidos son importantes. Mestalla tiene que ser nuestra fortaleza", concluyó.

Tras 16 jornadas, el Valencia es decimoséptimo, empatado a puntos con el Girona FC en la primera posición de descenso a Segunda división. Los bermellones, por su parte, hasn ascendido a la decimocuarta posición después de ganar al Elche CF en Mallorca.