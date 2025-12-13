Beltrán ve injusta la derrota del Valencia en el Metropolitano: “Merecíamos al menos un punto”

El Valencia CF salió del Riyadh Air Metropolitano con una derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid, pero con la sensación de haber competido a un 'mejor' nivel. Así lo expresó Lucas Beltrán al término del encuentro, donde el delantero argentino, cedido por la Fiorentina y autor de un gol de gran calidad, atendió a los micrófonos a pie de campo para valorar tanto el desarrollo del partido como el delicado momento del conjunto dirigido por Carlos Corberán.

“El resultado fue un poco injusto”

Beltrán no escondió su sensación tras el pitido final y fue claro en su análisis del encuentro. “Me parece un poco injusto el resultado. En el primer tiempo lo hicimos muy bien”, señaló el atacante, subrayando el buen arranque del Valencia ante un rival de máxima exigencia. El delantero explicó que el equipo fue perdiendo metros casi sin darse cuenta, algo que acabó condicionando el resultado. “Nos fuimos metiendo muy atrás de forma inconsciente. Dominábamos en el primer tiempo, la pelota era nuestra, aunque no dañábamos”, afirmó. Tras el gol valencianista en la segunda mitad, el conjunto blanquinegro no logró sostener su propuesta: “Hicimos el gol, pero nos tiramos muy atrás. Cuando quisimos reaccionar, ya era tarde”.

Lucas Beltrán presiona a Le Normand / LaLiga

Optimismo y compromiso con el Valencia

Más allá del análisis del partido, Beltrán quiso transmitir un mensaje de confianza en un momento delicado de la temporada. “Siempre hay que ser optimista”, afirmó el delantero, relacionando su discurso con su propio rendimiento en el encuentro. “Hoy traté de ser optimista y por suerte pude convertir”, añadió. Sin dramatismos, el argentino subrayó que la situación es reversible y que el equipo debe mantener la calma, pero sin descentrarse: “Debemos seguir mejorando".

El atacante insistió en que el trabajo diario y la actitud serán determinantes para cambiar la dinámica actual. “Trabajando todos los días y siendo humildes podremos sacar al Valencia de esta posición”, señaló, dejando claro que el vestuario mantiene la fe en el proceso liderado por Carlos Corberán.

Un gol que refuerza su papel

El tanto de Beltrán en el Metropolitano fue uno de los puntos más destacados del Valencia en el partido, no solo por su calidad técnica, sino por lo que representa en el contexto actual del equipo. El propio jugador evitó personalismos y puso el foco en el colectivo, pero su aportación refuerza su reivindicación dentro de un grupo que se encuentra en un momento complicado y exigente.

El argentino cerró su intervención con un mensaje que resume el sentir del vestuario. “No creo que nos merezcamos estar en esta posición”, afirmó, dejando entrever que el equipo considera que el rendimiento mostrado, especialmente en partidos como el del Metropolitano, debería traducirse en mejores resultados.