El romántico "Sí, quiero" de César Tárrega

Boda a la vista en el Valencia Club de Fútbol. César Tárrega y su novia contraerán matrimonio. Así lo ha anunciado el propio jugador a traves de sus redes sociales. El central valencianista ha publicado unas bonitas fotografías en las que se le ve arrodillado en la playa pidiéndole matrimonio a su novia. "Contigo es donde siempre quiero estar", escribia el de Aldaia.

A continuación, la pareja publicó una foto en la que ella enseñaba su anillo de pedida: "Viviendo mi historia de amor favorita". Algunos compañeros de vestuario felicitaron a la pareja a través de las redes sociales. También lo hizo el Valencia con un "Enhorabuena".

César también dio el "sí quiero" al Valencia en verano. El central descartó ofertas del extranjero y renovó hasta 2030 consolidándose como un jugador clave y convirtiéndose en uno de los capitanes del equipo de Carlos Corberán.

Baja en el Metropolitano

El Valencia lo echará de menos este sábado en el Metropolitano. Frente al Atlético de Madrid, el Valencia CF perderá a su único jugador que lo ha jugado todo cuando ha estado disponible. La regularidad de César Tárrega traducida en cifras asusta a cualquiera. En lo que va de 2025, tiempo en que el equipo acumula 36 partidos de Liga al mando del entrenador de Cheste, el zaguero valenciano ha completado los 90 minutos en 35 jornadas. Solo se perdió un partido por sanción, la visita de mayo al Estadio Gran Canaria, donde los blanquinegros vencieron por dos goles a tres a la UD Las Palmas.

Tan solo las tarjetas han sido capaces de frenar a Tárrega, incombustible desde su regreso de la cesión al Real Valladolid. Insustituible, de manera especial, para Corberán. Este sábado, a las 14:00 horas en el Metropolitano, nuevamente las cartulinas obligarán al de Aldaia a quedarse en casa.