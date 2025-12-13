En Directo
Carlos Corberán: "Estoy orgulloso de los jugadores pero fastidiado por el resultado"
Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF tras la derrota contra el Atlético de Madrid
Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán
PROBLEMAS DEFENSIVOS
"No soy consciente de los problemas defensivos del equipo por línea de 4, veo que el equipo tiene un crecimiento en los partidos"
¿SIENTES RABIA POR EL GOL ANULADO?
"La primera parte no ha sido para que el equipo fuera perdiendo el partido, cuando hemos concedido el gol de ellos no nos hemos venido abajo. Desafortunadamente la rótula de Hugo Duro estaba por delante del jugador del Atlético y nos han anulado el gol por eso. Me quedo muy satisfecho con mis jugadores"
¿ES LA LÍNEA A SEGUIR?
"Tenemos que entregarnos al máximo en cada partido"
ANÁLISIS DEL PARTIDO
"Estoy muy orgullosos por mis futbolistas pero fastidiado por el resultado. Creo que cada partido es totalmente diferente, hay partido donde la intención que tú tienes puedes llevarla a cabo y otros que no. No he visto diferente hoy a algo que no hemos visto habitualmente. El equipo ha dado un paso de deseo enorme pero nos vamos sin puntos"
- Así serán los asientos de 'máximo confort' del Nou Mestalla
- Ayuda económica del Sporting a la afición del Valencia
- Alineaciones probables del Atlético de Madrid - Valencia CF
- Un ex del Valencia Basket, máximo reboteador de la Liga Endesa
- El Valencia Basket incrementa su presupuesto en más de 8 millones
- Con mascarillas y canteranos: Esta es la lista de convocados de Corberán
- Valencia Basket vuelve a ganar y alarga su racha a costa de un Anadolu Efes en crisis
- El romántico 'Sí, quiero' de César Tárrega