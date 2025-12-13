Carlos Corberán: "Estoy orgulloso de los jugadores pero fastidiado por el resultado"

ANÁLISIS DEL PARTIDO

"Estoy muy orgullosos por mis futbolistas pero fastidiado por el resultado. Creo que cada partido es totalmente diferente, hay partido donde la intención que tú tienes puedes llevarla a cabo y otros que no. No he visto diferente hoy a algo que no hemos visto habitualmente. El equipo ha dado un paso de deseo enorme pero nos vamos sin puntos"