Los escalofriantes números de Dimitri Foulquier (y el Valencia) ante el Atlético de Madrid

Después de dos partidos sentado en el banquillo, Dimitri Foulquier regresó a la titularidad este sábado en el partido del Metropolitano ante el Atlético de Madrid, correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga.

El de Guadalupe actuó como central en el eje diestro de una defensa con cinco hombres, una cita que significa la número 18 del futbolista de 32 años frente al Atlético de Madrid.

Según reveló Pedro Martín, periodista de la Cadena Cope, tras la derrota en en el Metropolitano, Foulquier es "el jugador que más partidos ha disputado ante el Atlético en la historia sin ganar ninguno". En total, en sus encuentros con las camisetas de Valencia, Getafe y Granada, en 18 enfrentamientos, registran un empate y 17 derrotas.

Tras Foulquier, siguen Damián Suárez y Mikel Rico, con 15 partidos midiéndose al Atlético sin victorias.

La última victoria del Valencia en el feudo rojiblanco... en 2011

Por otro lado, los datos tampoco acompañan al Valencia en sus partidos en la casa del Atlético. En los últimos 16 enfrentamientos en territorio rojiblanco, el triste balance es de cuatro empates y 12 derrotas.

Los valencianistas, de hecho, no saben lo que es vencer en la casa del Atlético desde que lo hicieron el 12 de febrero de 2011. Entonces, el conjunto de Unai Emery se impuso en el Vicente Calderón por un gol a dos. Los del Valencia, ambos obra de Joaquín Sánchez.