Así ha sido el golazo de Lucas Beltrán contra el Atlético de Madrid

El Valencia CF se plantó en el Civitas Metropolitano con pocas expectativas en vistas a un triunfo y, como se podía esperar, se marchó de vacío. Eso sí, la realidad es que el equipo de Carlos Corberán puede sacar cosas positivas del duelo de este sábado en el Metropolitano. La primera de ellas es el nivel de algunos jugadores que llegaron este verano como Copete y Ugrinic están creciendo. El primero de ellos ya lleva unos cuantos partidos serio y el segundo estrenó titularidad con una gran puesta en escena. Pero si alguien fue protagonista es Lucas Beltrán. El argentino ha derrochado este año carácter y no se puede decir que no lo intente. Pero además es que en Madrid le salió... ¡y de qué manera! Un golazo espectacular con una asociación entre Almeida y él mismo para batir a Oblak.

El gran problema del Valencia en Madrid estaba siendo la falta de disparos entre palos. Las ocasiones de Hugo Duro por partida doble en la primera parte se marcharon fuera y Oblak apenas tuvo que actuar. La primera se fue al larguero a los 25 segundos de partido en una ocasión que llegó tras la buena presión alta del conjunto valencianista. La segunda tras un muy buen pase en largo en una falta de Pepelu que le dejó mano a mano.

Lucas Beltrán presiona a Le Normand / LaLiga

De esta manera, la primera vez que el Valencia disparó entre los tres palos fue en el minuto 63. Pepelu recogió el balón, se lo cedió a Almeida y ahí arrancó una asociación que cambió el signo del partido (aunque solo fuera durante unos minutos). El atacante realizó un regate fantástico y le pegó un latigazo para batir a Oblak que además servía para marcar su primer gol en LaLiga con la camiseta del Valencia.

Vídeo del gol de Lucas Beltrán ante el Atlético de Madrid

Con el gol, el Valencia logró empatar el choque y poner justicia con el empate en el marcador, ya que la derrota no estaba mostrando lo que se veía sobre el césped del Metropolitano. A pesar de eso, el Valencia volvió a ponerse por detrás tras un fallo de Foulquier (uno más) que permitió a Griezmann hacer el segundo con una acción espectacular en la que tampoco pudo hacer nada Agirrezabala.