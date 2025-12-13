Manel Juan, 26 años, árbitro: "La acción de Pubill es una tarjeta amarilla clara... y ya tenía una"

El Valencia CF volvió a caer fuera de casa. Con mejor imagen, pero con idéntico desenlace. El encuentro contó con situaciones de todos los colores, entre ellas varias acciones polémicas y una de ellas, la no expulsión a Marc Pubill por segunda amarilla en el tramo final del encuentro.

Ya con 2-1 en el marcador, Hugo Duro enacaraba el área de Jan Oblak tras un pase filtrado de un compañero. Sin embargo, un agarrón del lateral atlético le impidió entrar en contacto con el balón y generar una situación de gol muy prometedora.

La opinión de un árbitro

Para evaluar la situación, Superdeporte ha contactado con Manel Juan, colegiado de la Federación Valenciana que arbitra en fútbol once cada fin de semana, para conocer su opinión al respecto: "Es de expulsión. Es un agarrón a un jugador en posición de atacar. Es amarilla clara y ya tenía una. No es roja directa porque no es una acción manifiesta clara, pero sí es amarilla. A Hugo se la saca por protestar", señalaba de manera contundente el joven trencilla.

La jugada fue muy clara y el colegiado tomó la decisión de no señalar una falta que no tenía otra interpretación posible que la expulsión del futbolista colchonero, ahorrándose tener que tomar esa decisión que hubiese hecho al Valencia vivir el tramo final con uno más y que hubiera dejado al Atlético sin su lateral el próximo partido.

El posible penalti de Pablo Barrios

Esta no fue la única jugada polémica del partido, ya que también se pidió penalti por unas manos de Pablo Barrios en el área, una acción que el colegiado Manel Juan tampoco habría señalado: "Es un balón que viene rebotado de un compañero, luego de su cuerpo y en posición natural. Según el reglamento, si viene un balón rebotado de un compañero y te da teniéndola en una posición natural sin tiempo de reacción no es penalti. Va muy rápido y le viene del cuerpo. Es parecida a la de Almeida en Cartagena… que tampoco era".

El argentino Beltrán se estrenó en la Liga después de haberlo hecho hace unos días en la Copa / LaLiga

Del colegiado habló también Carlos Corberán: "Quizá la mano de Barrios es difícil entender que después del penalti de Cartagena es difícil no entender que no era penalti el de Barrios, pero los árbitros lo han visto y creemos en su imparcialidad. He visto al árbitro con mucha personalidad. Ojalá todas las decisiones hayan sido las correctas", señaló el de Cheste.

Corberán empatizó con el colegiado

No se quedó ahí, sino que se mostró comprensivo con su labor: "Hay que aceptar el error humano. Es parte del juego. El árbitro puede cometer errores y ahí está el VAR para ayudar. No queda otra que aceptar y entender que todo lo que se ha señalado es lo correcto porque es la forma de tirar", expuso.