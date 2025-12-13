Las notas del Atlético de Madrid - Valencia CF

Julen Agirezabala (6): Tuvo varias interenciones de mucho mérito que mantuvieron al equipo en el partido, pero no fue suficente para que el equipo se llevase nada.

Dimitri Foulquier (3): Regaló el córner del gol y demostró su insuficiencia técnica en muchas acciones. Ejecuciones sencillas con la pelota se le complican más de lo que deberían a un futbolista que leva tantos años en Primera División. También perdió contra Griezmann en su gol, nefasta actuación.

Eray Cömert (5): Casi regala un gol en bandeja a Sorloth, que le hace luego un ‘traje’. A pesar de ello, su partido fue mucho mejor de lo esperado hasta que el físico le dijo 'basta', lo normal después de una ausencia tan prolongada.

José Copete (5): Firmó un buen partido dentro de las circunstancias con varias salvadas. Su actitud y agresividad son intachables sobre el campo.

Thierry Rendall (4): Futbolista muy justito. Corrió la banda e intentó ayudar al Valencia a ganar altura y profundidad, pero no sacó nada más allá.

Jesús Vázquez (4): Partido discreto del lateral izquierdo, que combinó aciertos con errores. No tiene nivel para ser titular en el Valencia CF.

Pepelu (6): Fue una actuación muy sólida de Pepelu con la pelota y le anularon un gol en la primera parte. Acabó jugando como central por la lesión de Eray Cömert.

Filip Ugrinic (5): Su partido confirmó una progresión positiva desde que dejó atrás su lesión. Sin ser una actuación brillante se notaron sus ganas de amarrar la titularidad, buscando aparecer de forma constante en el juego y concurriendo en los duelos. El físico le dio para 70 minutos.

André Almeida (6): El futbolista portugués fue uno de los grandes culpables de que el Valencia tuviese el balón con cierto criterio en campo contrario. Que cuando está motivado es capaz de dar más que el resto se demostró en la jugada del gol de Lucas Beltrán, con quien tejió una gran sociedad.

Diego López (3): Su presecia en el partido fue más bien testimonial. Más allá de forzar una tarjeta amarilla en la primera parte, fue incapaz de generar ventajas a su equipo a nivel ofensivo ni desde el regate ni desde la profundidad.

Hugo Duro (3): Desaprovechó la primera en el minuto 1 con un balón al larguero al intentar la vaselina en el mano a mano. Poco más.

Lucas Beltrán (7): Marcó un gol antológico con una gran acción técnica que arrancó combinando con André Almeida, continuó regateando a su rival en una baldosa y culminó con un remate inapelable desde fuera del área ajustado al palo. Brutal.

Lucas Beltrán celebra su golazo / LaLiga

Baptiste Santamaria (3): Nivel flojo del galo, cuyo rendimiento acabó en el partido frente al Athletic Club en Mestalla.

Javi Guerra (3): Sin conato de rebeldía por perder la titularidad. No hizo nada por recuperarla.

Largie Ramazani (3): No hizo una buena desde que entró.

José Luis Gayà (5): Subió la banda con éxito en varias ocasiones, pero no acabó de cosnseguir meter un centro ventajoso para sus compañeros.