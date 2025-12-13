El Valencia CF se queda al borde del precipicio

De poco sirven las buenas sensaciones si no van acompañadas de buenos resultados. El Valencia CF afrontará la última jornada de 2025 al borde del descenso. Los de Carlos Corberán cerrarán la jornada en décimoseptima posición con los mismos 15 puntos que el Girona que marca los puestos de descenso a segunda división. Si el conjunto blanquinegro no está en la 'zona roja' es por diferencia de goles.

"Me voy orgullosísimo de mis jugadores y jodidísimo por el resultado". La derrota provocó lecturas positivas en clave interna, pero el panorama del Valencia a nivel clasificatorio es desolador con 15 puntos en 16 jornadas por debajo de la media de un punto por partido. El equipo rompió su dinámica de cuatro partidos sin perder (Betis, Levante, Rayo Vallecano y Sevilla) y afronta el último encuentro del año en LaLiga con una racha de 6 de los últimos 15 puntos a la espalda. Nada cambia a domicilio. El Valencia es el segundo peor visitante del campeonato: cinco derrotas y tres empates.

La derrota contra el Atlético ha provocado que el partido del viernes contra el Real Mallorca se convierta en una triste final por la permanencia antes de cerrar el año. El equipo no puede permitirse otro pinchazo en Mestalla como el último contra el Sevilla. Los de Corberán están obligados a ganar al equipo balear. Igual que hicieron a finales de noviembre con otro rival directo de la zona baja: el Levante. Cualquier otro resultado será sinónimo de encender todas las alarmas posibles.

El Valencia podría pasar las Navidades en puestos de descenso por cuarta vez en la historia. Y una fue la temporada pasada. El equipo se comió los turrones el año pasado en la penúltima posición después de un milagroso empate contra el Alavés en Mestalla que no evitó la destitución de Rubén Baraja y el posterior fichaje de Carlos Corberán en medio de la Nochebuena. Un año después la situación es muy similar con el equipo otra vez al borde del abismo. El Valencia también pasó la Navidad en puestos de descenso en 1934 (penúltimo) y en 1982 (colista de la Liga).

La situación es crítica a falta de tres jornadas para la finalización de la primera vuelta, pero el entrenador y la plantilla prefieren quedarse con las conclusiones positivas del Metropolitano, hacer autocrítica constructiva y ser optimistas a corto-medio plazo. Según el goleador Lucas Beltrán, todavía "queda mucho" margen. "Queda mucho, la clasificación es así, nos tenemos que preocupar por la clasificación pero trabajando y siendo humilde lo sacaremos de abajo. No la merecemos", aseguraba el argentino.

La misma lectura positiva de la derrota hizo Corberán. Según el técnico hubo un "paso delante de personalidad, deseo y atrevimiento". "El equipo ha sido más competitivo de lo que ha sido en otros grandes escenarios. Este escudo no permite otra cosa que no sea eso: entrega máxima, respeto por el escudo y estoy orgulloso por la forma en la que ha competido el equipo. Me voy satisfecho de mis jugadores y con la sensación de haber desaprovechado algo que hemos merecido". La única forma de dar continuidad a esas sensaciones es ganar al Mallorca. Los rivales no esperan. El margen de error se acaba.