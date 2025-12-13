El Sporting se da una alegría antes de medirse al Valencia

El Sporting de Gijón llega al duelo de Copa del Rey frente al Valencia con la moral por las nubes tras conseguir una victoria agónica ante el Granada en El Molinón. El equipo rojiblanco rompió su racha de empates consecutivos y logró tres puntos de oro gracias a un golazo de César Gelabert en el minuto 90, consolidando su protagonismo en los últimos encuentros del conjunto asturiano.

Gelabert, el hombre clave del Sporting

César Gelabert volvió a ser el protagonista del Sporting de Gijón, firmando el gol decisivo que dio los tres puntos frente al Granada en un partido tenso y complicado. Con este tanto, Gelabert suma tres goles consecutivos y ha sido determinante en siete de los últimos nueve puntos del equipo rojiblanco.

El mediapunta palentino demostró una vez más que su mejor versión se ve cuando juega por dentro, como mediapunta, y no escorado a la banda. Su gol de bandera, tras un control y un derechazo que dejó sin opciones al portero rival, desató la euforia de la afición en El Molinón y selló una victoria que revitaliza al Sporting antes de su cita copera.

Análisis del encuentro: Sporting - Granada

Borja Jiménez presentó un once inicial más defensivo de lo habitual, priorizando la solidez defensiva ante un Granada que se mostró poco agresivo en ataque. El Sporting comenzó con oportunidades claras, como un remate de Gaspar Campos y un cabezazo de Diego Sánchez que golpeó el larguero, pero el equipo no encontró la fluidez necesaria en la primera mitad.

Celebración del gol de Gelabert / Sporting de Gijón

El partido cambió en la segunda parte gracias a los cambios estratégicos. La entrada de Dubasin y Queipo permitió que Gelabert se ubicara detrás de Juan Otero, posición en la que demostró todo su talento. A pesar de los nervios finales y de los nueve minutos de añadido con acciones de riesgo en defensa, el Sporting consiguió romper la racha de tres empates consecutivos en casa y reforzar su candidatura a los puestos de ‘play off’.

Historial reciente: Sporting - Valencia

El próximo martes, el Sporting recibirá al Valencia en El Molinón en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El último enfrentamiento entre ambos equipos en la temporada 22/23 fue favorable al Valencia, que se impuso por 0-4 con goles de Cavani, Kluivert y Samuel Lino, dejando un recuerdo amargo en la afición asturiana.

La celebración de Cavani frente al Sporting / EFE

Con la moral alta tras su victoria frente al Granada, el Sporting buscará revertir la historia y sorprender a un Valencia que llega con un equipo competitivo y la intención de avanzar en la Copa. La clave estará en Gelabert, cuyo rendimiento podría marcar la diferencia en un encuentro que promete emoción y oportunidades para ambos conjuntos.

El Sporting llega motivado al duelo copero

Con siete puntos de nueve posibles en sus últimos tres encuentros y un rendimiento creciente de sus jugadores clave, el Sporting afronta el partido frente al Valencia con la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Rey. La afición de El Molinón espera otro espectáculo de César Gelabert y la consolidación de un equipo que busca volver a pelear por los objetivos altos de la temporada.