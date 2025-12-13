Las pilas del Valencia CF dan para competir poco más de una hora ante el Atlético de Madrid

Durante poco más de una hora, el Valencia recuperó las constantes vitales y compitió de poder a poder en el feudo del Atlético de Madrid. Un golazo de Lucas Beltrán, el jugador valencianista más lúcido este sábado en el Metropolitano, neutralizó el tanto inicial de Koke. No obstante, desde ese momento, el Atlético se puso el mono de faena y le valió para imponerse con otro gol de bella factura, obra de Antoine Griezmann.

El Valencia CF mejora, pero vuelve a perder cuatro jornadas después y acabará el fin de semana literalmente pegado a la zona de descenso. Como mucho, su renta será de un punto antes de cerrar el año 2025 en Mestalla ante el Mallorca el viernes a las nueve de la noche.

Los primeros segundos de acción en el estadio Metropolitano prometían un Valencia diferente, una versión mejorada de la ofrecida frente a Rayo y Sevilla. Hugo Duro, aprovechando la presión alta de Diego López, envió un balón en vaselina al larguero cara a cara con Jan Oblak.

No fue un espejismo. A pesar de que la ocasión siguiente y el primer golpe lo terminaría dando el Atlético de Madrid, el conjunto de Carlos Corberán compitió como casi nunca. Como en el duelo de tú a tú con el Betis de hace un mes.

Después del primer aviso de Alexander Sørloth, detenido por Julen Agirrezabala, a la segunda los rojiblancos castigaron la concatenación de errores de la defensa valencianista. Dimitri Foulquier despejó en fallo y regaló, de modo innecesario, un saque de esquina. De inmediato, el portero repelió el primer intento de Ruggeri, pero el segundo de Koke, ante la pasividad de los jugadores blancos, le fue imposible (1-0, m. 17).

Aun así, el equipo valenciano resistió con sus ideas y decidió irse hacia delante. Solo tres minutos más tarde, respondió con un servicio de falta, acariciado por Pepelu, que dejó de nuevo en buena posición a Duro. Forzado, el delantero únicamente pudo conectar con la pierna izquierda la pelota, que se marchó arriba.

Entre el desatino de los locales y el esfuerzo en la presión alta, reclamada en cada momento por Corberán desde la zona técnica, los visitantes dominaron la posesión del esférico en el primer tiempo. Fue intenso, robó y estuvo buena parte de los minutos cerca del área atlética. Ahí, sin embargo, fue donde al Valencia se le apagaron las luces. El acercamiento más peligroso fue un gol anulado a Pepelu por un fuera de juego previo de Hugo Duro.

La segunda mitad prosiguió con la misma tónica. Los de Corberán parecían un equipo distinto al visto en la mayoría de las jornadas precedentes. Un grupo de futbolistas que, de jugar siempre como en el Metropolitano, a buen seguro estarían, en el top 10 de la Liga.

Además, la entrada al césped del argentino Lucas Beltrán le dio al Valencia la clarividencia ofensiva que le faltaba. Las instrucciones en la banda del entrenador habían funcionado y no cambiaron. "¡Presión alta!". En una de las pocas jugadas en las que los rojiblancos lograron liberarse hacia el ataque, Nico cabeceó, solo, a las manos de Julen una asistencia desde el costado de Giuliano.

Beltrán revivió el ataque. Combinó como no lo estaba haciendo nadie en la zona de tres cuartos, y en una de esas se encontró a un buen socio, André Almeida. Los dos, mediante un par de paredes, se escabulleron de los defensores de Simeone. El argetino remató la jugada con un sensacional latigazo con la derecha desde fuera del área que entró a la red como un obús pegado al poste. Oblak la rozó sin poder hacer más (1-1, m. 63).

Beltrán hace saltar las alarmas en el Metropolitano

El gol del Valencia hizo saltar las alarmas en el Metropolitano. El Atlético despertó de su letargo. Se puso serio. Incomprensiblemente, los valencianos dejaron de hacer lo que durante una hora había funcionado y maniatado a su rival. Colaboraron en la reacción local.

Los de 'Cholo' subieron de marcha y, 12 minutos después, hallaron el premio con una obra de arte de Antoine Griezmann. Pinchó con la clase que siempre le ha distinguido un envío en largo desde la derecha de Pubill. A la media vuelta remató con violencia y precisión la pelota. Foulquier volvió a errar, débil en la marca. Agirrezabala nada pudo hacer (2-1, m. 74).

Poca historia le quedó a un partido que el Atlético ya no estaba dispuesto a volver a cederlo. Hubo un gol justamente anulado, por fuera de juego, a Sørloth... y una falta clarísima en el 87 de Pubill a Duro que era, claramente, la segunda amarilla para el defensa local. Los rojiblancos rebajaron la intensidad del choque para alzarse, a la postre, con los tres puntos.