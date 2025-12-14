Suspendido el Barça Atlètic - Valencia Mestalla

La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado de manera oficial el aplazamiento del partido Barça Atlètic – Valencia Mestalla de la Jornada 15 de Segunda Federación Grupo 3, previsto para este domingo 14 de noviembre en el Estadi Johan Cruyff a las 18:00 horas, así como del encuentro VCF Juvenil A – Alboraya UD de la Jornada 13 de División de Honor Juvenil Grupo 7, que debía disputarse a la misma hora en la Ciutat Esportiva VCF, debido a la situación de alerta meteorológica por lluvias y tormentas en la provincia de Valencia.

Del mismo modo, la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana informó de la suspensión de todos los partidos oficiales programados para este domingo en la provincia de Valencia, quedando así aplazado también el partido VCF Femenino B - CDFB L'Eliana de la Jornada 11 de Tercera Federación Femenina Grupo VI.

En los próximos días se fijará una nueva fecha para los encuentros.