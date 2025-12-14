Condiciones para poder asistir a la Junta de accionistas del Valencia CF

Este lunes, 15 de diciembre, a las diez de la mañana expira el plazo de los accionistas del Valencia CF para inscribirse y acceder en la Junta General Ordinaria del próximo miércoles en Fira València.

La Junta de accionistas de este año tendrá lugar 48 horas después del cierre de inscripciones: el miércoles, desde las 10:00 horas, en el recinto de Fira València en las afueras del municipio de Burjassot.

Después del cambio que efectuó en los Estatutos como sociedad anónima deportiva, a partir de lo aprobado en diciembre de 2023, el Valencia CF abrió el acceso a las personas que posean una acción u obtengan la delegación de al menos una acción desde la pasada Junta de 2024. No obstante, la celebración de la misma en horario laborable dificultará que la asistencia sea en masa.

Juntas con pobre asistencia de accionistas

Según datos ofrecidos por el club, en el informe no económico, la SAD Valencia reúne un total de 48 500 accionistas, de los cuales Peter Lim aglutina el 92 % de los títulos, difuminando el otro 8 % entre el resto de pequeños accionistas. Sin embargo, en la Junta de 2024, interrumpida por el club ante las críticas en el Camp de Mestalla, apenas asistieron 190 accionistas.

Los horarios, en tiempo generalmente laboral, dificultan en gran medida la participación del accionariado, así como también lo hace un contexto societario en que la abrumadora mayoría de Lim provoca desmotivación en los accionistas a la hora de participar en las votaciones y toma de decisiones sobre los puntos del orden del día.

La solicitud de credenciales para asistir a la Junta concluye este lunes a las 10:00 horas. Asimismo, cabe reseñar que el plazo para delegar o anticipar el voto ya terminó el pasado viernes, 12 de diciembre, a la misma hora.

La Junta, a la que se puede acceder también de modo telemático, se desarrollará el miércoles desde las 10:00 h en primera convocatoria, y en segunda, si fuese necesario, al día siguiente a la misma hora. De modo presencial, el acceso en Fira València se abrirá a las 9:30 horas del miércoles y se cerrará una vez que finalice el periodo de votación de las propuestas de acuerdos relativas a los puntos del orden del día.

La inscripción debe llevarse a cabo en el siguiente link juntaaccionistas2025.valenciacf.com, rellenando un formulario. Posteriormente, quienes han solicitado las credenciales correctamente recibirán un PDF con sus datos y un código QR con el que se podrá acceder.