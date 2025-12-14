El cuartel general del valencianismo en Madrid cumple 30 años
La fiesta del aniversario de la PV 18 de Març coincidió con el partido del equipo en el Metropolitano y contó con una extraordinaria exposición de camisetas legendarias del Valencia
Carles Ricart Dols estuvo presente en la celebración y aportó el 'sentiment' de su exitoso libro 'Valencia no era una fiesta'
Este fin de semana, la Penya Valencianista 18 de Març celebró su 30 aniversario en la Casa Valencia de Madrid. Núcleo histórico de resistencia valencianista en la capital de España, la peña contó el sábado con la asistencia de más de 70 peñistas en el festejo.
Los actos comenzaron a las 12:00 horas del mediodía con una exposición de camisetas legendarias del Valencia CF. Una colección aportada por coleccionistas de la talla de Albert Carda y José Ponce.
La jornada lúdico-festiva prosiguió con la presentación del libro de Carles Ricart Dols, 'Valencia no era una fiesta'. Ágil y lleno de 'sentiment', el libro ha estado a lo largo de este 2025 en los primeros puestos de las listas de ventas.
'Sentiment', literatura e historia valencianista
Antes de la comida, el día de valencianismo prosiguió con la proyección de un vídeo sobre los 30 años de la Penya, el primero de ellos con aquella mítica final que el agua obligó a dividir en dos días y que, tristemente, terminó en las vitrinas del Deportivo de La Coruña en 1995.
Posteriormente, mientras los valencianistas disfrutaron del partido del equipo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid por la televisión, se desarrolló la comida con protagonismo para arroces varios.
Más tarde, por la tarde, la fiesta concluyó con firmas del libro de Ricart Dols, el sorteo de uno de los ejemplares y el reparto de bufandas del Valencia CF para quienes acertaron preguntas relativas a la mítica historia del Valencia, ensuciada en la última década por la gestión de la administración Lim.
Cómo no, la tarde se cerró con la audición del himno de la Comunidad Valenciana, que, según los peñistas en Madrid, "suena aún mejor cuando resistes en la Meseta".
Entre las asistentes estuvieron Sergi Aljilés y Lino Guzmán, representantes del Col·lectiu de Penyes Valencianistes (CPV), que engloba a las peñas críticas con la gestión del actual Valencia CF por parte de Meriton y del que forma parte la 18 de Març, pesidida por Juan Carlos Corell.
