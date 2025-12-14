El cuartel general del valencianismo en Madrid cumple 30 años

Este fin de semana, la Penya Valencianista 18 de Març celebró su 30 aniversario en la Casa Valencia de Madrid. Núcleo histórico de resistencia valencianista en la capital de España, la peña contó el sábado con la asistencia de más de 70 peñistas en el festejo.

Los actos comenzaron a las 12:00 horas del mediodía con una exposición de camisetas legendarias del Valencia CF. Una colección aportada por coleccionistas de la talla de Albert Carda y José Ponce.

Los actos que la PV 18 de Marça llevó a cabo el pasado sábado, mientras el equipo jugaba en Madrid / SD

Camiseta que el Valencia lució en la final de la Copa de la UEFA en Göteborg en 2004 / SD

Senyera utilizada por Darío Felman en la temporada 78/79, cuando el VCF ganó con ella la Copa del Rey / SD

La jornada lúdico-festiva prosiguió con la presentación del libro de Carles Ricart Dols, 'Valencia no era una fiesta'. Ágil y lleno de 'sentiment', el libro ha estado a lo largo de este 2025 en los primeros puestos de las listas de ventas.

'Sentiment', literatura e historia valencianista

Antes de la comida, el día de valencianismo prosiguió con la proyección de un vídeo sobre los 30 años de la Penya, el primero de ellos con aquella mítica final que el agua obligó a dividir en dos días y que, tristemente, terminó en las vitrinas del Deportivo de La Coruña en 1995.

Posteriormente, mientras los valencianistas disfrutaron del partido del equipo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid por la televisión, se desarrolló la comida con protagonismo para arroces varios.

Más tarde, por la tarde, la fiesta concluyó con firmas del libro de Ricart Dols, el sorteo de uno de los ejemplares y el reparto de bufandas del Valencia CF para quienes acertaron preguntas relativas a la mítica historia del Valencia, ensuciada en la última década por la gestión de la administración Lim.

Momento en el que Carles Ricart presentó en Madrid su libro 'Valencia no era una fiesta' / SD

Cómo no, la tarde se cerró con la audición del himno de la Comunidad Valenciana, que, según los peñistas en Madrid, "suena aún mejor cuando resistes en la Meseta".

Entre las asistentes estuvieron Sergi Aljilés y Lino Guzmán, representantes del Col·lectiu de Penyes Valencianistes (CPV), que engloba a las peñas críticas con la gestión del actual Valencia CF por parte de Meriton y del que forma parte la 18 de Març, pesidida por Juan Carlos Corell.