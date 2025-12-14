CRÓNICA | Empate de poder a poder entre el Valencia y el Alavés en el Antonio Puchades

El duelo entre Valencia CF Femenino y Deportivo Alavés en el Antonio Puchades, ante cerca de 800 espectadores, dejó un luchado y merecido empate para las blanquinegras, que jugaron con diez jugadoras desde el minuto 76 por expulsión de Rebecca por doble amarilla (73 y 76). Navajas adelantó a las de Andrea Esteban al poco de arrancar, pero Nazareth igualó en el 84. La colegiada mostró hasta ocho tarjetas amarillas a las locales y tan solo una a las visitantes en un envite intenso y noble.

Se avanzó el Alavés en el minuto seis con gol de la exvalencianista Raquel Gil, que superaba a Jana con un chut elevado; y se lesionaba Recio en el minuto 08, siendo sustituida por Esther.

El inicio del Valencia fue negativo, y debió reponerse con prontitud el equipo de Mikel Crespo, que sí conseguía hacerse con el balón ante el ímpetu del conjunto de Andrea Esteban.

La intensidad en los duelos era creciente, como bien merecía el duelo entre las locales, terceras, y las visitantes, primeras (segundas a la conclusión de la jornada).

Gema, Marcano y M. Martí eran las blanquinegras más peligrosas en zona ofensiva, con salidas rápidas y búsquedas de espacios a la espalda. Las alavesistas, por su parte, ponían en apuros a las valencianistas en saques de esquina. La primera mitad acabó 0-1.

Arrancaba la segunda parte con el Valencia presionando en todo el campo y con el Alavés moviendo rápido el esférico para superar la situación.

Cuando las de Crespo tenían el balón intentaban sorprender a las de Andrea Esteban con desplazamientos en largo hacia M. Martí y Marcano. Faltaba finalizar con mayor acierto.

A punto iba a estar de hacerlo Rebecca C. en el minuto 65, tras un excelente recorte dentro del área pequeña y posterior chut que no acabó dentro por poco.

Apretaba el Puchades con las blanquinegras buscando el empate con ahínco. Las alavesistas no se complicaban, pero la colegiada expulsaba por doble amarilla a Rebecca E. (minutos 73 y 76).

Más cuesta arriba para las nuestras, aunque no imposible. De hecho, Nazareth lograba el luchado y merecido 1-1 en el minuto 84, marcador con el que finalizaba el duelo y tras una estratosférica mano de Jana en tiempo añadido para evitar el 1-2. Un punto valioso para las chicas dirigidas por Mikel Crespo, que compitieron contra las adversidades y no solo contra el Alavés, líder antes del inicio. A los 12 minutos Recio se tuvo que retirar lesionada. Según el técnico, con una lesión que "no pinta bien".

Ficha técnica

1 – Valencia CF Femenino: Jana, Lena Pérez, Nazareth, Gema, Marcano (Monente, min.78), Mascarell (Rebecca E., min.60), Mbadi C., Pauleta (c), Tere (Ferrato, min.60), M. Martí, Recio (Esther, min.12).

1 – Deportivo Alavés: Fuente, Gastearena, Altamira, López, Gil (León, min.69), Navajas (Rivero, min.62), Sobrón (Parera, min.84), Viles, Guallar (Arrasti, min.84)), García, Izal.

Goles: 0-1, Gil (min.06); 1-1, Nazareth (min.84).

Árbitras: principal, Irene López; asistente 1, Iria Pujol; asistente 2, María García. Tarjeta amarilla para Navajas (min.32), Pauleta (min.37), Marcano (min.41), Mascarell (min.48), Nazareth (min.52), Esther (min.91) y Jana (min.95); y tarjeta roja por doble amarilla para Rebecca E. (min.73 y min.76).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 13 de la Primera Federación Iberdrola 25-26, celebrado en el estadio Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva VCF ante 764 espectadores.