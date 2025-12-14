El gol de Lucas Beltrán, la excepción que confirma la regla

El Valencia CF ha experimentado en el último lustro una bajada paulatina del talento de su plantilla, que cada vez lucha por objetivos más bajos en LaLiga y a la que le cuesta sacar resultados con cierta regularidad. La calidad ha menguado y ha repercutido directamente en la capacidad para resolver partidos con acciones diferenciales como la de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid... o la de Lucas Beltrán, cuyo primer gol con el equipo fue una acción individual de mucha enjundia y que en el conjunto valencianista se ve en cuentagotas.

Esta campaña, los de Carlos Corberán suman 15 goles en su casillero (más que seis equipos) y la forma en la que han llegado habla por sí sola. Hasta 12 de ellos se materializaron al primer toque, mientras que solamente tres han sido producto de al menos dos toques del mismo futbolista. Las jugadas individuales exitosas, por otra parte, son una rara avis en los partidos del Valencia CF.

En de Beltrán es, con permiso de la chilena de Hugo Duro, el mejor gol del equipo en lo que va de curso porque reunió una buena asociación con André Almeida y un gesto técnico maravilloso en la frontal antes de disparar. Y también fue el tercero en el que el futbolista que marca se acomoda antes el balón de alguna manera. Los anteriores fueron el de Luis Rioja al Real Betis, con un cintrol-chut muy rápido y el de Arnaut Danjuma al Getafe, en el que encaró al defensa, se perfiló y definió al palo alejado.

Hugo Duro y Diego López, todo al primer toque

La mayoría de goles del Valencia han llegado por la misma vía: tratar de llegar en ventaja a situación de centro lateral y ponerla para que el delantero ataque el balón. Todos los goles (hasta cinco) de Hugo Duro han llegado conectando envíos y resolviendo rápido, bien colocado, sin pensar demasiado. Y es que de hecho acciones como la que falló en el primer minuto del Metropolitano con una cuchara que se le fue al palo atestiguan que es un jugador más capaz de resolver por instinto que cuando tiene tiempo para pensar.

Hugo Duro, en la celebración de su espectacular chilena ante el Levante / VCF Media

Los tres de Diego, por otra parte, también han llegado con remates de primeras. Dos con desmarque y finalización (Real Sociedad y Girona FC) y otro cogiendo un balón muerto en el área (Rayo Vallecano).

Mercado a la vista

El equipo ha llegado a final de año bailando sobre el abismo de la zona de descenso a Segunda División una temporada más y está a poco más de dos semanas de que se abra una ventana de traspasos que en temporadas anteriores ha sido clave para enderezar algo el rumbo y eludir el desastre final. Este año el club irá nuevamente obligado a tratar de paliar en invierno su deficiente planificación veraniega con carencias en todas las líneas del campo... entre ellas una parcela atacante que pide a gritos perfiles capaces de marcar las diferencias con cierta regularidad.