Meriton impone el miedo a salir de casa del Valencia CF

Con la derrota en el Metropolitano, el Valencia CF puso fin a otro año para olvidar jugando a domicilio. El conjunto de Mestalla volvió a morder el polvo lejos del coliseo de la Avenida de Suecia, algo que en las últimas temporadas le sucede de manera habitual, evidenciando la pérdida de status que viene experimentando a causa de la nefasta gestión de Meriton Holdings y sus ayudantes en Valencia.

2025 es otro año más que se suma al museo de los horrores de Peter Lim como máximo accionista de un club que vive en la zozobra de la lucha por la permanencia y que se enfrenta a las tinieblas cada vez que le toca jugar fuera de casa. En todo este año natural, el Valencia CF solamente ha sido capaz de ganar dos partidos de 18 como visitante (frente a la UD Las Palmas y el Real Madrid) con un balance de nueve empates y siete derrotas.

Tres de cuatro con Meriton en 40 años

Y es que, según las cifras que ofrece Pedro Martín, en las últimas cuatro décadas, el Valencia CF solamente ha tenido cuatro años con dos o menos victorias como visitante... Tres de ellos son con Meriton Holdings y el otro fue el de la temporada del descenso a Seguna División (1986/87).

El mal rendimiento fuera de casa es, de hecho, uno de los grandes lastres del Valencia en las últimas temporadas y el principal factor que ha tenido al equipo luchando por no bajar de categoría cuando su hábitat natural ha sido siempre el de luchar por jugar la UEFA Champions League.

La caída del club en este aspecto no es sino un síntoma más de la negligente gestión que lleva años sufriendo, que ha dilapidado por completo la exigencia interna en un Valencia incapaz de marcarse objetivos deportivos y que afronta las salidas de Mestalla con una mezcla de pánico y conformismo.

Atlético -Valencia / LALIGA

Un visitante 'de Segunda'

A juzgar por la estadísticas, de hecho, si el Valencia CF sigue conservando su plaza en Primera División es por Mestalla y porque compensa ese enorme déficit de puntos fuera sacando más en casa.

Esta temporada, el conjunto valencianista es 19º en la clasificación de visitantes con tres puntos, solamente por encima de CA Osasuna. La campaña anterior, en la que el Valencia CF vivió muchas semanas en descenso, el equipo acabó el curso como tercer peor visitante (zona de descenso), mientras que el año de la salvación con Rubén Baraja acabó como cuarto peor visitante, solo un punto por encima del descenso y el curso de Javi Gracia (20-21), fue el segundo peor visitante.