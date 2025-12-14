Valencia CF y Sporting de Gijón, unidos por los goles de David Villa, Miguel Ángel Angulo y Eloy Olaya

Valencia CF y Sporting de Gijón son dos de los clubes más prestigiosos e históricos del fútbol español. A lo largo de su trayectoria han representado valores muy similares: identidad, tradición y una fuerte conexión con su afición. Son muchas las leyendas que han vestido ambas camisetas, pero en el siglo XXI hay dos nombres que destacan de manera especial por su impacto deportivo y simbólico: David Villa y Miguel Ángel Angulo, dos futbolistas que sirven como nexo de unión entre Mestalla y El Molinón.

Villa, el nexo goleador entre Mareo y Mestalla

David Villa es el gran referente común entre Valencia CF y Sporting de Gijón. El delantero asturiano se formó en la cantera de Mareo, donde comenzó a destacar como un goleador diferente. Con el primer equipo del Sporting disputó dos temporadas en Segunda División, siendo una pieza fundamental en el ascenso a Primera División, un logro que le permitió dar el salto definitivo al fútbol de élite antes de recalar en el Valencia CF.

En Mestalla, David Villa vivió los mejores años de su carrera deportiva. Su impacto fue inmediato y se mantuvo constante con el paso del tiempo, hasta convertirse en el principal referente ofensivo del equipo durante varias temporadas. En total, anotó 125 goles en 208 partidos oficiales, cifra que lo sitúa como el cuarto máximo goleador en la historia del Valencia CF, solo superado por Edmundo Suárez "Mundo", Mario Kempes y Waldo Machado, y por delante de leyendas del club como Fernando o Lubo Penev. Además, fue campeón de la Copa del Rey de 2008, desempeñando un papel decisivo en la consecución de aquel histórico título.

La dimensión de David Villa trascendió el ámbito de los clubes. Con la Selección Española se convirtió en el máximo goleador histórico y fue una figura clave en la conquista del Mundial de 2010. Su relevancia internacional le consolida como el futbolista más reconocido que ha defendido tanto la camiseta del Valencia CF como la del Sporting de Gijón, reforzando el vínculo histórico entre ambas entidades.

David Villa / SUPERDEPORTE Y EFE

Miguel Ángel Angulo, del fútbol asturiano a leyenda valencianista

Miguel Ángel Angulo representa otra conexión esencial entre Valencia y Asturias. Aunque no llegó a debutar con el primer equipo del Sporting de Gijón, el futbolista asturiano llegó al filial sportinguista después de pasar por la cantera del Real Avilés. Desde allí dio el salto al VCF Mestalla, iniciando una trayectoria que le convertiría en uno de los jugadores más emblemáticos del club valencianista.

Durante su extensa carrera en el Valencia CF, Angulo destacó por su polivalencia, compromiso y regularidad. Disputó 434 partidos oficiales y anotó 67 goles, siendo una pieza clave en una de las etapas más exitosas de la historia del club. Su rendimiento y longevidad le permitieron convertirse en el jugador con más títulos en la historia del Valencia CF.

El palmarés de Miguel Ángel Angulo es el reflejo de una era dorada en Mestalla. Conquistó la Copa Intertoto en 1998, dos Copas del Rey en 1999 y 2008, la Supercopa de España en 2000, dos Ligas en las temporadas 2001/02 y 2003/04, la Copa de la UEFA en 2004 y la Supercopa de Europa del mismo año, consolidando al Valencia CF como una referencia nacional e internacional.

Tras su retirada como futbolista, Miguel Ángel Angulo ha continuado ligado al Valencia CF desde los banquillos. Actualmente es el entrenador del Valencia Mestalla, que compite en el Grupo III de la Segunda Federación, donde sigue aportando su experiencia y conocimiento en la formación de jóvenes talentos.

Miguel Ángel Angulo, dando instrucciones en el banquillo / VCF

Eloy Olaya, el pionero del vínculo goleador entre Gijón y Mestalla

Antes de David Villa, en la memoria valencianista ya brillaban los goles de Eloy Olaya, el pequeño gran delantero que llegó al Camp de Mestalla tras haber destacado en el Sporting de Gijón durante la década de los ochenta. Internacional con la Selección Española, Eloy formó parte del combinado nacional que disputó el Mundial de México 1986, lo que le situó como uno de los atacantes más reconocidos de su generación.

Un referente en la reconstrucción del Valencia CF

Eloy Olaya aterrizó en el Valencia CF en el verano de 1988 y defendió la camiseta blanquinegra durante siete temporadas. En ese periodo disputó 240 partidos oficiales y anotó 42 goles, convirtiéndose en una pieza importante en la reconstrucción deportiva del club. Su aportación fue clave para que el Valencia CF regresara a las competiciones europeas y alcanzara el subcampeonato de LaLiga en la temporada 1989-90.

Las trayectorias de David Villa, Miguel Ángel Angulo y Eloy Olaya explican por qué Valencia CF y Sporting de Gijón mantienen un vínculo especial a lo largo de varias décadas del fútbol español. Tres figuras, tres generaciones y una misma historia compartida que sigue viva en la memoria de Mestalla y El Molinón.