El Valencia CF es el equipo con menos puntería de la Liga

La estadística avanzada desnuda las carencias en el ataque del Valencia CF. A pesar de la unanimidad en los análisis en cuanto a la mejora ofrecida por el equipo de Carlos Corberán frente al Atlético de Madrid -y en un gran escenario como el Metropolitano-, la escasez de pólvora limita las señales de reacción.

En el estadio Metropolitano el conjunto blanquinegro dio un paso al frente, hizo lo que no acostumbra a hacer en los grandes feudos. Jugó y compitió con personalidad durante buena parte del partido. Existen claras diferencias entre lo hecho ante el Atlético y ante el Sevilla FC. Sin embargo, hay un denominador común: lo poco que forzó a los porteros de uno y otro rival. La semana pasada, Odisseas Vlachodimos, y este sábado, Jan Oblak, apenas tuvieron que mancharse la camiseta.

Después de 16 jornadas, según datos de Opta, el Valencia es el equipo de todos los de la Liga que menos disparos de los que intenta terminan encontrando portería. Por ejemplo, en Madrid el tanto de Lucas Beltrán desde la frontal es el primero desde fuera del área convertido por los valencianistas en esta Liga 2025/26. De hecho, al inicio de la jornada eran los únicos que no sabían lo que era cantar gol desde más allá de los 16,5 metros que mide el área.

Los porteros, más tranquilos contra el Valencia

Hasta el minuto 83 del Valencia - Sevilla, el griego Odisseas no tuvo que aparecer para atajar un balón en dirección a su portería. Fue un remate con la cabeza de Beltrán, sencillo a las manos. En esos diez minutos finales del partido, los de Corberán contabilizaron todos sus disparos entre palos: un chut posterior de Largie Ramazani y el gol en la prolongación de Hugo Duro. Este fin de semana, Oblak vio como en los primeros instantes del duelo Hugo Duro le sorteó en un mano a mano que derivó con una leve vaselina del '9' impactando en el larguero. Un prometedor y potente disparo de Filip Ugrinic se estrelló contra la defensa. Más tarde, ya en el segundo tiempo, el meta eslovaco solo debió emplearse en dos ocasiones. Nada pudo hacer en el golazo desde 17 metros de Beltrán, y en el 80' sí contuvo otro intento aún más lejano, también del argentino.

Jan Oblak no alcanza a detener el obús de Beltrán / LaLiga

Lucas Beltrán aparece en los últimos destellos ofensivos de un equipo con las luces apagados cuando rebasa la línea de tres cuartos. El plan del entrenador funcionó hasta esa zona del campo. Con un extra de fatiga, a causa de la Champions, el Atlético se vio asfixiado por la presión elevada de los murciélagos. Robos en campo rival que, no obstante, en un sinfín de ocasiones se quedaron sin premio por la falta de clarividencia y dinamismo en las combinaciones de ataque.

Al Valencia le cuesta llegar con el peligro suficiente para encontrar portería. Es cierto que, sobre todo, gracias a la efectividad mostrada por Hugo Duro, cuando lo hace sus disparos terminan en gol en un porcentaje mucho más alto, tan solo superado por Villarreal, Barcelona y Sevilla. El problema, no obstante, radica en lo poco que los de Corberán dan con la meta rival. De un total de 172 remates, apenas 44 se dirigen a puerta. Únicamente, Getafe y Oviedo, ambos con 39 disparos a portería, están por debajo del Valencia en esta estadística, aunque uno y otro con un global inferior en cuanto a remates totales.

Hugo Duro abraza a Beltrán tras su tanto al Atlético / LaLiga

La precisión determinó el resultado en el Metropolitano en un choque donde el Valencia completó muchas otras facetas del juego de mejor manera que el Atlético. Los atléticos, en cambio, con el 43 % de sus remates entre palos lideran el ranking de puntería de la Liga. El Valencia, en el otro extremo, es el menos certero. Apenas el 25,6 % de sus disparos acaban en gol o haciendo intervenir a porteros o defensas rivales. Los otros equipos con un porcentaje por debajo del 30 % son Getafe (26,2 %), Sevilla (27,8 %), Alavés (28,3 %) y Oviedo (29,1 %).

Ninguno de los equipos con los promedios más bajos de disparos a puerta se encuentra en los que ocupan posiciones europeas. El gol define resultados y el paso previo para poder conseguirlo es encontrar portería. De lo contrario, es imposible asentarse entre los mejores. Ahí la calidad manda.

El bagaje ofensivo de los de Corberán es pobre y los condena a vivir en la zona baja de la Liga. Solo 14 futbolistas de la plantilla suman al menos un remate a portería. El número se reduce a siete si se tienen en cuenta los futbolistas con tres o más disparos entre palos tras 16 jornadas.

Ranking disparos a puerta (VCF)

Danjuma 10 (41,7 %) 3 GOLES

(41,7 %) 3 GOLES Hugo Duro 7 (38,9) 5 GOLES

Diego López 4 (21,1 %) 3 GOLES

Lucas Beltrán 4 (36,4 %) 1 GOL

Luis Rioja 3 (17,6 %) 1 GOL

Javi Guerra 3 (25 %) -

Diakhaby 3 (75 %) 1 GOL

También son únicamente siete los futbolistas del Valencia CF con un porcentaje de disparos a portería por encima del 30 %. Además de 'Diakha', Danjuma, Hugo Duro y Lucas Beltrán, Jesús Vázquez (40 %), Santamaría (33 %) y Thierry (33 %). La estadística releva la urgencia de aumentar la precisión en el juego de ataque... o ficharla en el mercado de enero.