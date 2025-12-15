El árbitro más tarjetero para el Sporting - Valencia de Copa del Rey

El Valencia CF visita El Molinón este martes 16 de diciembre con la misión de superar al Sporting de Gijón en el duelo que les mide en dieciseisavos de final de Copa del Rey. Los de Corberán harán varias rotaciones, como es costumbre en esta competición. Para el duelo, eso sí, ambos podrían sufrir al colegiado más tarjetero de LaLiga.

El árbitro designado para la cita será Alejandro Muñiz Ruiz, que reparte cartulinas amarillas a dos manos cada partido para tener una media de 6,7 por encuentro. Para hacernos una idea, tanto Busquets Ferrer como Soto Grado le siguen con 5,4. Demasiada diferencia. En cualquier caso, el Valencia CF sabe lo que es ganar, perder y empatar con este árbitro, que ya dirigió el último Derbi de los valencianistas ante el Levante UD.

Hugo Duro, retirado por el staff tras el Derbi / F. Calabuig

¿Quién es Alejandro Muñiz Ruiz?

Nacido en Pontevedra (Galicia) en 1991, es uno de los más jóvenes de la plantilla de colegiados. Debutó en la temporada 21-22 y en sus 81 partidos de LaLiga ya ha mostrado más de 413 cartulinas y 26 rojas, 16 de ellas directas. 31 son los peñaltis señalados.