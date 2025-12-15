Baja importante en el Mallorca antes de visitar al Valencia CF

El Mallorca viaja este viernes a València con el objetivo de obtener un resultado que le permita distanciarse de los puestos de descenso tras su importantísimo triunfo ante el Elche. Los tres puntos le sirvieron para escalar hacia la decimocuarta plaza, ganar dos unidades de distancia con las posiciones de peligro y coger aire de cara a la que será otra final por la permanencia. Sin embargo, su victoria contra los de Eder Sarabia no se entiende sin la aportación de Omar Mascarell. Marcó, desde treinta metros, el 2-1 y asistió a Muriqi en el tercero de su equipo con un centro teledirigido a la testa del delantero. A pesar de ello, el Mallorca no podrá contar con el centrocampista, con vistas a su duelo frente al Valencia, tras cuajar una de sus mejores actuaciones desde que reside en Son Moix.

Omar Mascarell celebra su gol ante el Elche. / Manu Mielniezuk - El Diario de Mallorca

Omar Mascarell es uno de los tantos futbolistas que tendrán que hacer un alto competitivo debido a la disputa de la Copa África. Nacido en Santa Cruz de Tenerife, pero con nacionalidad ecuatoguineana, el '5' del Mallorca representará a Guinea Ecuatorial de cara a un torneo que arranca el 21 de diciembre y finaliza el 18 de enero. Jugándose el 19 el partido ante el Valencia en Mestalla, el medio será baja segura para lamento de un club y una afición bermellona que siente devolución por su todocampista. Sobre todo, tras realizar su actuación más determinante desde que aterrizó en las Islas Baleares en 2023, trascendental para que el Mallorca se impusiese al Elche para separarse de las posiciones de descenso a LaLiga Hypermotion.

Con 1-1 en el marcador, y a falta de 10 minutos para la finalización de un partido que, en caso de finalizar en empate, hubiera sido de carácter insuficiente para el bando mallorquinista, Omar Mascarell aprovechó la posición adelantada de Iñaki Peña para, desde treinta metros, clavarla en el fondo de las mallas, desatando el delirio de un Son Moix que, siete minutos más tarde, estalló de la felicidad tras el tanto de Muriqi que sentenció la contienda, previo a una acción de Omar Mascarell para quitarse el sombrero: robo, anticipación, conducción y, desde la banda, centro con música a la cabeza de un atacante kosovar que no desaprovechó el 'caramelo' del centrocampista. "En el gol veo que el portero va a jugar un pase corto y me adelanto y el golpeo sale perfecto; y en la segunda jugada, veo a Muriqi entrando en el área y da igual como tires el balón, que él la va a enchufar. Ha sido un golazo", definió el centrocampista en los micrófonos de DAZN.

Arrasate lo tiene claro

Omar Mascarell, quien finaliza contrato en 2026, se marcha a la Copa África no sin antes conocer el deseo de su entrenador. Arrasate quiere que renueve y que siga muchos años guiando a su equipo desde la medular bermellona. "Omar se irá muy contento, pero si le añades gol y semejante asistencia, se va a ir muy feliz. A lo mejor es él ahora quien no quiere renovar (bromeó). Su renovación es algo que lleva la dirección deportiva y me consta que están en ello, ya sabéis lo importante que es para mí cuando juega y cuando no juega", aseguró Jagoba en rueda de prensa sobre un futbolista que se marcha a la Copa África, en beneficio de un Valencia consciente de que su próximo rival no tendrá en sus filas a su piedra angular.