Corberán actualiza el estado de la enfermería

El Valencia CF afronta este martes los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Sporting de Gijón en el estadio de El Molinón con la intención de seguir en el torneo del KO y de emplearlo como una especie de bálsamo a su delicada situación deportiva. En el último mes y medio, el equipo ha sido sacudido por las lesiones de forma constante y ha llegado a tener muy llena la enfermería, algo que ha mejorado en las últimas semanas.

A este respecto, el entrenador confirmó que solamente tiene una baja... y no de las que venía arrastrando semanas atrás. Eray Cömert será la única ausencia del equipo en su viaje a Asturias: "Diría que la única confirmada es la de Cömert por una molestia abdominal y no estará con el equipo. El resto, disponibles", señalaba a falta de un último entrenamiento para evaluar el estado de todos. Baptiste Santamaria, sancionado, no será de la partida.

El regreso de Mouctar Diakhaby

Al jugador al que se espera es Mouctar Diakhaby, que la semana pasada volvió a trabajar completamente con el grupo y que, aunque no pudo llegar al partido del Metropolitano, su presencia en Gijón parece más que posible después de recuperarse por completo de esa lesión muscular.

Ya están integrados y metidos completamente en dinámica los afectados por el brote de virus que sacudió a la plantilla la semana pasada, además de los Dimitri Foulquier, Filip Ugrinic y Largie Ramazani, aquellos que más problemas han tenido en las últimas semanas y que en los envites posteriores al de este martes han tenido un gran número de minutos.

¿Rotaciones?

Al margen de las cuestiones referentes al estado de salud de los futbolistas, la gran pregunta después de ver el carrusel de cambios que hubo en Cartagena es la de si habrá muchas rotaciones, una duda que no despejó el entrenador: "Para nosotros el partido de mañana es importante y así lo vamos a afrontar. En función de la evalucación que hagamos sacaremos al mejor equipo que consideremos", señaló.

Imagen de Ramazani en el partido contra el Cartagena / Marcial Guillen

La decisión de rotar, en todo caso, fue defendida por el entrenador: "Sentí que después del partido de Cartagena la gente iba a estar más preparada para cualquier adversidad o baja. Para ser más competitivo, como vimos en el Metropolitano" y expuso que va a poner un equipo con jugadores "de la primera plantilla".