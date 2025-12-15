Corberán analiza el estado de Javi Guerra: "Hay que aprender a vivir con eso"

El técnico del Valencia CF Carlos Corberán ha valorado el estado deportivo de Javi Guerra. El centrocampista ha perdido impacto en el juego del equipo y eso es motivo de preocupación de puertas para adentro. El bajo estado de forma de Javi ha sido una de las cuestiones que se han tratado en la sala de prensa del entrenador este lunes en sala de prensa com motivo del partido de Copa del Rey contra el Sporting de Gijón en El Molinón.

Corberán ha reconocido que hay jugadores "que tienen momentos donde les salen las cosas o no tanto" y que el futbolista "tiene que aprender a convivir". Esta fue su análisis: "Los jugadores tienen momentos donde les salen las cosas o no tanto. Es con lo que uno tiene que aprender a convivir. Es lo que buscamos y trabajamos porque sabemos de su importancia para el equipo".

Es motivo de preocupación el bajo estado de forma del futbolista llamado a liderar la fase de construcción de fútbol: Javi Guerra. El '8' está lejos de su mejor nivel y eso penaliza directamente al fútbol del equipo. Javi ha perdido impacto en el juego y eso es sinónimo de preocupación en Paterna. Corberán necesita recuperar la mejor versión de Javi Guerra por la influencia que el centrocampista tiene en el juego del equipo. No es un futbolista más.

Pérdida de impacto

El técnico ya ha mantenido diversas reuniones internas en la ciudad deportiva con el objetivo de rescatar su mejor rendimiento. De momento, está lejos como demuestran los números. El de Gilet ha sido sustituido a la hora de partido en las dos últimas jornadas de LaLiga. Fue cambiado en el minuto 57 contra el Rayo Vallecano y sentado en el 63' frente al Sevilla en Mestalla recibiendo los silbidos de parte del estadio que le exige un plus por su condición de jugador franquicia. Contra el Atlético de Madrid fue suplente y solo jugó los últimos minutos, aunque es verdad que en este último partido venía de un proceso gripal que le debilitó y le impidió entrenar tres días.