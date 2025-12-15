Así está la renovación de Thierry Rendall
El técnico fue preguntado por la situación contractual del luso, así como de su rendimiento, el cual valoró como "muy positivo"
A partir del 1 de enero de 2026, Thierry Rendall entrará en sus últimos seis meses de contrato con el Valencia CF y, de momento, no tiene acordada una renovación del mismo para continuar en la plantilla de cara a la temporada 2025/26.
Eso no quiere decir que no vaya a renovar. De hecho, su situación es una de las tareas que tiene encima de la mesa la dirección deportiva, pero todavía hay camino por recorrer en ese sentido y el club debe decidir cómo lo afronta, si es que lo hace.
Este lunes, en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey frente al Sporting, Carlos Corberán ha sido preguntado por la situación de Thierry, tanto contractual como deportiva, y el técnico del Valencia ha valorado de forma positiva su evolución sobre el terreno de juego desde que regresó de lesión.
Thierry, de menos a más
Corberán ha admitido que Thierry tuvo que asumir galones antes de lo previsto, pero aún así está satisfecho con su evolución: "Valoraría su evolución como muy positiva. La lesión de Foulquier le obligó a jugar antes de lo que me hubiera gustado por preparación y lo sufrió en sus primeros partidos, luego ha ido creciendo cada partido".
El técnico ve "un punto de inflexión" entre el partido de Bernabéu y el del Betis y que, a partir de ahí, "logro mostrar su rendimiento real". Por eso, en cuanto al proceso de renovación, expresó que "el club hace su trabajo de manera independiente".
De nuevo asentado en el lateral diestro
Más allá de su nivel, la realidad es que Thierry se ha vuelto a asentar en el lateral derecho, al menos en los últimos meses de competición. Desde el cuatro de octubre, el portugués ha sido titular en todos los partidos ligueros, y en cuatro de los últimos cinco ha jugado los 90 minutos. La lesión de Foulquier, evidentemente, ha influido en sus minutos de juego.
