Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Corberán analiza el duelo copero ante el Sporting de Gijón

El entrenador del Valencia CF repasa la actualidad del equipo en la previa del partido de Copa del Rey que este martes disputarán en El Molinón

Corberán, serio, en rueda de prensa

Corberán, serio, en rueda de prensa / F. Calabuig

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Carlos Corberán repasó en rueda de prensa la actualidad del Valencia CF en la previa del partido de Copa del Rey que este martes disputarán en El Molinón ante el Sporting de Gijón.

"Es un equipo que compite muy bien, que quiere presionar más que defender y está muy cómodo con el balón. Es un equipo completo, están bien organizados y dirigidos por Borja (Jiménez) que ya demostró en Primera División lo buen entrenador que es", analizó este lunes en la rueda de prensa previa al partido. Entre las virtudes del equipo asturiano, Corberán apuntó que "encuentran en su delantero soluciones largas para superar la presión que le haces, acelera mucho segunda jugada para transitar a tu portería y, como se encuentre en campo contrario, extienden mucho sus ataques".

Además, apuntó que juegan en un campo histórico de España, de hecho, el más antiguo. "No vivo los partidos con miedo, los vivo con ilusión y respeto. El partido es importante y así lo vamos a afrontar. Sentí que después del partido de Cartagena el equipo iba a estar más preparado para el resto de partidos y el partido del Metropolitano lo demuestra", agregó.

Corberán explicó que en el entrenamiento de esta tarde evaluarán el estado de la plantilla, de los jugadores que sobre todo tuvieron más minutos contra el Atlético de Madrid, y en función de esas valoraciones, sacarán las conclusiones para alinear el mejor equipo posible.

Directo | Así fue la intervención de Carlos Corberán

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents