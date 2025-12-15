Corberán analiza el duelo copero ante el Sporting de Gijón

Carlos Corberán repasó en rueda de prensa la actualidad del Valencia CF en la previa del partido de Copa del Rey que este martes disputarán en El Molinón ante el Sporting de Gijón.

"Es un equipo que compite muy bien, que quiere presionar más que defender y está muy cómodo con el balón. Es un equipo completo, están bien organizados y dirigidos por Borja (Jiménez) que ya demostró en Primera División lo buen entrenador que es", analizó este lunes en la rueda de prensa previa al partido. Entre las virtudes del equipo asturiano, Corberán apuntó que "encuentran en su delantero soluciones largas para superar la presión que le haces, acelera mucho segunda jugada para transitar a tu portería y, como se encuentre en campo contrario, extienden mucho sus ataques".

Además, apuntó que juegan en un campo histórico de España, de hecho, el más antiguo. "No vivo los partidos con miedo, los vivo con ilusión y respeto. El partido es importante y así lo vamos a afrontar. Sentí que después del partido de Cartagena el equipo iba a estar más preparado para el resto de partidos y el partido del Metropolitano lo demuestra", agregó.

Corberán explicó que en el entrenamiento de esta tarde evaluarán el estado de la plantilla, de los jugadores que sobre todo tuvieron más minutos contra el Atlético de Madrid, y en función de esas valoraciones, sacarán las conclusiones para alinear el mejor equipo posible.

Directo | Así fue la intervención de Carlos Corberán

Calendario y rotaciones. ¿Miedo? No vivo los partidos con miedo, sino con ilusión y respeto. Por eso analizamos cada rival y la preparación no se diferencia un ápice entre Liga y Copa. Intentaremos que jueguen jugadores de la primera plantilla en cada puesto siempre que los tengamos disponibles.

Javi Guerra. Los jugadores tienen momentos donde les salen las cosas o no tanto. Es con lo que uno tiene que aprender a convivir. Es lo que buscamos y trabajamos porque sabemos de su importancia para el equipo.

Kiat y la Junta. Yo me centro en los partidos, en una semana cargada de encuentros. termina el del Atlético, llega la Copa y luego rápido otro de LaLiga. Por suerte, la forma de comunicarnos no depende de la presencia o no de la presencia física puntual.

Sporting. Un equipo que compite muy bien. Lo veo muy completo en todo. Quiere presionar más que defender. Encuentran en su delantero soluciones para encontrar respuestas. Extienden los ataques mucho en campo contrario. Están bien organizados y dirigidos, como demostró Borja en el pasado. Sabemos de la exigencia de un campo histórico, el más antiguo. El partido será intenso y exigente.

Thierry y su contrato. Valoraría su evolución como muy positiva. La lesiónd e Foulquier le obligó a jugar antes de lo que me hubiera gustado por preparación y lo sufrió e sus primeros partidos, luego ha ido creciendo cada partido. En Bernabéu y ante el Betis logro mostrar su rendimiento real. Entiendo que el club hace su trabajo de manera independiente

Repetir sistema. No me quedo con ninguno, pero interesa poder usarlos todos. Cada rival tiene su sistema. Hay que ver si puedes jugar en un momento dado con cinco atrás y poder usar más de un sistema para mantener una intensidad que no siempre se muestra. Mañana lo normal es que juguemos con cuatro atrás, aunque un mediocentro puede bajar y hacerte jugar con cinco. La identidad debe mostrarse, lo cual no siempre es fácil.

¿En qué punto de la Maratón estamos este año de cara a salvación? La realidad nos dice la posición en la que estamos. Damos importancia a cada partido y punto y nos dejaremos la vida en ello.

Y el viernes, el Mallorca. Cada partido, como fueron todos, es vital para nosotros. Tiene una gran importancia. Antes hay Copa y el Valencia CF quiere seguir en esta competición. La diferencia con la Liga es clara, ya que si pierdes, te eliminan.